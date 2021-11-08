Профсоюз медиков в III квартале выделил более Br40 тыс. матпомощи

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения в III квартале текущего года выделил более Br40 тыс. матпомощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отраслевой профсоюз.

Всего, как отметила главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения Татьяна Диско, в профсоюзные органы поступило и рассмотрено 204 письменных обращения, 194 из них - непосредственно от заявителей. Вопросов оказания материальной помощи касаются 81,3% обращений.

Еще 16,7%, или 34, поступивших в отраслевой профсоюз обращений касались социально-экономических прав и гарантий работников: заработной платы, заключения и расторжения контрактов, трудоустройства, режима работы и времени отдыха, охраны труда и пенсионного обеспечения. 13 обращений из указанной категории рассмотрены с посещением организации, где трудится заявитель.

По словам Татьяны Диско, обращения граждан "являются маркером, выделяющим наиболее интересующие либо неразрешенные вопросы". Своевременное их рассмотрение, подчеркнула главный правовой инспектор труда, способствует предупреждению конфликтных ситуаций.

Она также рассказала, что за этот период на личном приеме специалисты отраслевого профсоюза дали разъяснения 84 гражданам, в том числе по правовым вопросам - 34, по вопросам оплаты труда - 15, по вопросам охраны труда и пенсионного обеспечения - 10.

Тот факт, что в III квартале 2021 года в Белорусский профсоюз работников здравоохранения повторных обращений не поступало, свидетельствует об отсутствии формального подхода при их рассмотрении, считает Татьяна Диско.-0-