Профсоюз медиков выделил в апреле почти Br260 тыс. помощи в связи с эпидситуацией

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения выделил в апреле почти Br260 тыс. помощи в связи с эпидситуацией, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

Материальную поддержку получили 2483 человека, общая ее сумма составила свыше Br230 тыс. На приобретение СИЗов, дезинфицирующих средств и другие цели направлено почти Br29,5 тыс.

В частности, из средств Республиканского, областных, Минского городского комитетов профсоюза в качестве помощи в связи с эпидситуацией поступило около Br30 тыс. Материальная поддержка общим размером более Br17 тыс. была оказана 59 членам профсоюза.

Из средств первичных профсоюзных организаций на противоэпидемические мероприятия в апреле направлено более Br230 тыс. Более Br213 тыс. материальной помощи получили 2424 члена профсоюза.

В частности, из средств первичек в Гомельской области для защиты здоровья членов профсоюза, предотвращения распространения инфекции COVID-19 выделено более Br12 тыс.

Первичная профсоюзная организация РУП "Белфармация" в апреле оказала материальную помощь 29 членам профсоюза - медицинским работникам в размере Br6746. Оказанная первичной профсоюзной организацией РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" помощь девяти работникам, перенесшим заболевание COVID-19, составила Br900.

Всего с апреля 2020 года по 31 апреля 2021-го расходы Белорусского профсоюза работников здравоохранения на мероприятия, связанные с эпидситуацией, превысили Br8370 тыс. На приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и другие цели в этот период затрачено более Br2845 тыс., на материальную помощь членам профсоюза - более Br5524 тыс.

Необходимую помощь по защите трудовых интересов при борьбе с коронавирусом, а также по обеспечению средствами индивидуальной защиты работники медицинских организаций также могут получить, обратившись на горячую линию профсоюза. Специалисты региональных организаций профсоюза проводят консультации, в том числе о положенных льготах и выплатах.

Ежедневно действует телефон горячей линии Республиканского комитета БПРЗ по вопросам профилактики инфекции, вызванной COVID-19: +375 (29) 156-85-65. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 18.00, в выходные - с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 17.00.-0-