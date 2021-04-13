Профсоюз направит Br31,5 тыс. помощи семи медучреждениям

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения направит Br31,5 тыс. безвозмездной спонсорской помощи семи организациям здравоохранения, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Решение о выделении денежных средств из Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, утверждено президиумом Республиканского комитета БПРЗ.

Ходатайства поступили от Брестской центральной городской больницы, Витебского областного центра скорой медицинской помощи, Мозырской центральной городской поликлиники, Гродненской областной станции скорой медпомощи, Минского областного центра скорой медпомощи, Городской станции скорой медпомощи Минска и Могилевской больницы №1. Каждое из этих учреждений получит от Белорусского профсоюза работников здравоохранения безвозмездную спонсорскую помощь в размере Br4,5 тыс.

В профсоюзе отметили, что средства выделяются на целевые нужды. В частности, на укрепление материально-технической базы, закупку средств индивидуальной защиты, обеззараживающих и дезинфицирующих средств.

Также спонсорская помощь от профсоюза позволит обновить экипировку выездного персонала Минской городской станции скорой медицинской помощи, приобрети зимние и летние костюмы для сотрудников выездных бригад Витебского областного центра скорой медицинской помощи.-0-