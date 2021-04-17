Профсоюз приветствует решение направить часть средств от субботника на оснащение медучреждений

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отраслевой профсоюз приветствует решение о перечислении 50% средств от субботника Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Об этом заявил журналистам председатель отраслевого профсоюза здравоохранения Вячеслав Шило после участия в республиканском субботнике, сообщает БЕЛТА.

Вячеслав Шило вместе с работниками Республиканского комитета БПРЗ и представителями членских организаций ФПБ выполнял работы по благоустройству возле Кургана Славы.

Он подчеркнул, что в отраслевом профсоюзе с большим воодушевлением было встречено решение правительства направить половину заработанных в этот день денежных средств Министерству здравоохранения на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, а также частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 для обеспечения доступности вакцинации для населения.

Он сообщил, что в соответствии с постановлением Исполкома Совета Федерации профсоюзов Беларуси на вырученные от субботника средства будет закуплено медицинское оборудование для Минского областного центра скорой помощи.

"Уверен, это будет по достоинству и с благодарностью оценено и медиками, и пациентами. Думая о здоровье нации, заботясь о тех людях, в чьих руках подчас находится человеческая жизнь, мы обеспечиваем будущее страны. И в таком деле помощь никогда не бывает лишней. Особенно в условиях сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19", - отметил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Отраслевым профсоюзом с апреля 2020 года по 31 марта 2021 года на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией, было выделено более Br8 млн 110 тыс.-0-