Профсоюз работников здравоохранения провел более 100 контрольных мероприятий в I квартале

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения в I квартале 2021 года провел более 100 контрольных мероприятий, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.
С начала года техническая инспекция труда БПРЗ организовала 13 проверок и 94 мониторинга охраны труда. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда проходил в медучреждениях и организациях во взаимодействии с профсоюзными организациями, общественными инспекторами по охране труда и нанимателями.
В результате нанимателям выданы 12 представлений и 89 рекомендаций для устранения 747 нарушений, оформлены шесть справок, была приостановлено действие пяти единиц оборудования, использование которого угрожало жизни и здоровью работников. Технические инспекторы труда рассмотрели 38 обращений работников отрасли.
Больше всего нарушений выявлено в Брестской области: во время 16 проверок и мониторингов их установлено 265.
Кроме того, техническая инспекция труда пристальное внимание уделяла обеспечению безопасности и управлению здоровьем в условиях COVID-19.-0-