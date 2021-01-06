Профсоюз работников здравоохранения учредил нагрудный знак "За труд во имя жизни"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагрудный знак отличия "За труд во имя жизни" учрежден Белорусским профсоюзом работников здравоохранения, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Положение о нагрудном знаке и его эскиз утвердили 6 января 2021 года на расширенном заседании президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Профсоюзная награда будет присуждаться работникам, которые, сохраняя верность профессии и следуя высокому призванию работника здравоохранения, самоотверженно трудятся и прилагают все усилия для победы в борьбе за здоровье и жизнь пациентов, в том числе с COVID-19.

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"Врачи и другие медработники сейчас на передовой борьбы с COVID-19. Напряженная работа сложилась в коллективах что в первую, что во вторую волну пандемии коронавируса. И мы хотели бы поблагодарить сотрудников медицинских учреждений за их труд", - сказал председатель Республиканского комитета БПРЗ Вячеслав Шило.

Он добавил, что это будет знак благодарности не только врачам, поскольку знаком будут награждаться также представители среднего медицинского персонала, водители скорой медицинской помощи, фармацевты - все те, кто причастен к борьбе с пандемией. Лидер отраслевого профсоюза выразил надежду, что после победы над COVID-19 эта награда будет вручаться и другим достойным специалистам здравоохранения.

На нагрудном знаке отличия изображена часть эмблемы отраслевого профсоюза - крест синего цвета с гранеными квадратами серебристого цвета в углах его концов. Сердце красного цвета, присутствующее на знаке, - символ жизни, которую спасают врачи, и символ жизни самих врачей. В центре знака также размещены три фигуры медицинских работников. Их узнаваемые образы символизируют основные сферы медицинской деятельности. Серебро в геральдике означает честность, скромность, чистоту, справедливость и благородство.-0-