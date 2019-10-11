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Общество
11 октября 2019, 10:26

Профсоюзная акция "Поздравим маму вместе!" проходит в Беларуси

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Более 70 мероприятий ко Дню матери проведут активисты БРСМ в Гомельской области

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзная акция "Поздравим маму вместе!" проходит в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

По 14 октября каждый может обратиться в свою первичную профорганизацию и заполнить красочную открытку для мамы. Работники первичек помогут оформить поздравление и отправят его по указанному адресу. Тематически оформленные уголки, как правило, располагаются в самых проходных местах предприятий и организаций.

Акция, инициированная Молодежным советом Федерации профсоюзов, проходит пятый год подряд. В 2018 году в ней поучаствовали более 700 тыс. белорусов, а открытки с теплыми пожеланиями получили свыше 350 тыс. матерей.

"Это замечательный повод еще раз поблагодарить маму за ее любовь и поддержку, терпение и заботу, - отметил начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Артем Игнатенко. - На наш взгляд, для нее будет приятной неожиданностью вместо поздравительной смс-ки найти в почтовом ящике трогательную открытку".

Понравившуюся открытку-поздравление также можно скачать на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси и отправить маме на почтовый ящик или в соцсеть.

Федерация профсоюзов проводит постоянную работу по включению в коллективные договоры дополнительных бонусов для работников, воспитывающих детей. Например, на многих предприятиях страны многодетные мамы имеют право на один дополнительный выходной в неделю с сохранением средней заработной платы, женщины, воспитывающие двух детей, - на один дополнительный выходной в месяц с сохранением 50% среднего заработка, 1 сентября родители получают оплачиваемый выходной день, чтобы отвести своих детей-первоклассников в школу.-0-

Фото ФПБ

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