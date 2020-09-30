Профсоюзные активисты должны знать все механизмы и подходы, чтобы помочь людям отстоять их трудовые права - Орда

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные активисты должны знать все механизмы и подходы, чтобы помочь людям отстоять их трудовые права. Такое мнение высказал сегодня председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на встрече с молодежным профсоюзным активом в Логойском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Законом сегодня предусмотрено достаточно механизмов - от комиссий по трудовым спорам до исков в судах - чтобы конструктивно и цивилизованно решать трудовые споры. И наши профсоюзные активисты должны знать все эти механизмы и подходы, чтобы помочь людям отстоять их трудовые права. И чтобы выстраивать на предприятиях и в организациях эффективный, а главное, конструктивный диалог с нанимателем, - отметил председатель ФПБ. - Если есть такой диалог, то это идет на пользу и работникам, и предприятию в целом. Вот мы и учим нашу молодежь, как организовать обсуждение тех вопросов, что есть у людей, как донести до нанимателя точку зрения коллектива, как отстоять правду, если наниматель где-то ошибся или не прав".

В эти дни проходят обучающие курсы "Будущее сферы труда: защита прав и законных интересов работников". Курсы молодежного профсоюзного актива разделены на 6 смен. Каждую неделю обучение проходят по 60 человек - представители двух отраслевых профсоюзов. На этой неделе обучение проходит актив профсоюза банковских и финансовых работников и профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности.

Лекции, тренинги и деловые игры проводят специалисты-практики: профсоюзные юристы, судьи, прокурорские работники, психологи. Главная цель обучения - отработать и научить молодых профсоюзных активистов применять на практике навыки эффективной работы по защите трудовых и социально-экономических интересов работников как в досудебном порядке, так и в судах.

К слову, только за 6 месяцев юристы ФПБ более 140 раз представляли интересы работников в судах, при этом большинство решений были приняты в пользу работников. В частности, около 40 человек были восстановлены на своих рабочих местах. Кроме того, благодаря профсоюзным юристам людям было возвращено более Br2,5 млн, которые были не выплачены или незаконно удержаны нанимателями.-0-