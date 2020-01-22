Профсоюзные горячие линии по новой системе оплаты труда бюджетников начинают работу 23 января

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда бюджетников начинают работу 23 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Горячие линии будут работать во всех отраслевых профсоюзах, а также в регионах. Обратиться непосредственно в Федерацию профсоюзов можно по телефонам 8 (017) 203-90-61, 203-95-62. Подробный график работы горячих линий, а также номера телефонов в регионах можно узнать на официальном интернет-портале ФПБ.

Обратившиеся могут задать интересующие вопросы или сообщить о спорных моментах, связанных с переходом с 1 января на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций. Работа таких линий поможет проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.

В пресс-службе добавили, что на этапе разработки новой системы оплаты труда бюджетников профсоюзы настаивали на том, что с ее введением не должна снизиться заработная плата. Новая система расширяет полномочия нанимателя касательно дополнительного стимулирования и премирования работников. Чтобы исключить субъективный подход, ФПБ считает правильным обязательное участие профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат.-0-