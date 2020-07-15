15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные юристы помогли работникам вернуть около Br2,5 млн, деньги были незаконно удержаны или не выплачены. Такая информация озвучена сегодня в Минске во время республиканского профсоюзного форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"За первое полугодие профсоюзы выявили более 20 тыс. нарушений законодательства о труде. При этом нанимателями по требованию профсоюзных юристов устранено 93% от всех выявленных нарушений, - отметили в пресс-службе ФПБ. - Многие вопросы рассматриваются в досудебном порядке, но при необходимости профсоюзы защищают интересы людей и в судах. В целом за это время при непосредственном участии профсоюзов восстановлено на рабочих местах 36 человек. Работникам возвращено порядка Br2,5 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм".

B системе Федерации профсоюзов работают свыше 100 юристов. Получить консультацию по вопросам трудовых взаимоотношений можно по телефону, на личном приеме, а также на официальном интернет-портале национального профцентра. Юристы ФПБ совместно с работниками органов прокуратуры ежемесячно проводят правовые приемы во всех регионах страны.

Сегодня во Дворце культуры профсоюзов собрались более 400 человек - представители промышленности, сельского хозяйства, бюджетных сфер со всех регионов страны. Профсоюзный актив подвел итоги работы за прошедшее полугодие и обозначил наиболее важные направления деятельности на предстоящий период. Традиционно одна из главных задач профсоюзов - защита трудовых прав.-0-