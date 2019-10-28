28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные первички планируется создавать в IT-секторе, сообщил председатель федерации Михаил Орда в Минске на форуме для журналистов региональных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время форума

Деятельность работников IT-сектора не укладывается в общепринятые рамки, в частности 8-часовой рабочий день. По словам Михаила Орды, важно защитить работников в плане пенсионного обеспечения, оздоровления.

С учетом этой практики в стране уже создана правовая база. В обновленный Трудовой кодекс включена новая глава, касающаяся удаленной работы.

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Фото Оксаны Манчук