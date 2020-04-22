22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные правовые приемы пройдут 23 апреля по всей стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Более сотни юристов ФПБ окажут квалифицированную правовую помощь. Они проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

В апреле профсоюзный прием проводится без выезда в регионы. Консультирование пройдет по телефонам, номера которых можно узнать на интернет-портале федерации или позвонив в организации профсоюзов своего города или района.

В 2019 году профсоюзные юристы на приемах приняли более 4 тыс. человек. Всем обратившимся дали разъяснения и рекомендации. За прошлый год по просьбам работников подготовлено 804 процессуальных и иных документа, из них 624 - в судебные органы, 124 заявления - в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 47 работников. По требованию правовых инспекторов труда и представителей профсоюзов работникам возвращено более Br2,5 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.

Правовые инспекторы труда на постоянной основе оказывают юридическую помощь гражданам на безвозмездной основе. Обратиться можно по телефону, через специальный сервис на интернет-портале ФПБ, оставить письменное или электронное обращение.

Анализ содержания обращений показывает, что основное количество приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан (67%). Актуальны вопросы применения жилищного (10%) и пенсионного (6%) законодательства.-0-