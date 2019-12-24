Профсоюзные правовые приемы пройдут 26 декабря в Беларуси

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни юристов Федерации профсоюзов 26 декабря посетят регионы Беларуси, чтобы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Правовые инспекторы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Место и время проведения консультаций можно узнать на интернет-портале Федерации профсоюзов, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.

Помимо выездных приемов, ФПБ постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или электронное - через специальный сервис на интернет-портале Федерации.

Анализ содержания обращений показывает, что основная их масса приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан (65%). Актуальны вопросы применения жилищного (12%), пенсионного (10%) законодательства.

С ноября 2017 года профсоюзные правовые приемы проводятся совместно с прокурорскими работниками. Такая форма работы позволяет более оперативно решать проблемы граждан. Приоритетными направлениями сотрудничества двух структур стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.-0-