Профсоюзные правовые приемы пройдут 30 мая в Беларуси

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
28 мая 2019, Вт
+21°C
Сплошная облачность EUR 2.3262
USD 2.0797
RUB 3.2221
Главное
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев Саммит ЕАЭС и двусторонние встречи - начался рабочий визит Лукашенко в Казахстан
Президент
Лукашенко: отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми
Президент
Зась станет генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года
Политика
Квартиры в рассрочку до 10 лет: крупнейший застройщик Dana Holdings продлил акцию до конца июня
Общество
С видом на Национальную библиотеку: в "Маяке Минска" стартует продажа квартир в доме "Микеланджело"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Немка Лаура Дальмайер и чешка Габриэла Коукалова объявили о завершении карьеры
16:44 Спорт
В Витебске мужчина упал с многоэтажки
16:40 Происшествия
Виктория Азаренко победила Елену Остапенко на старте "Ролан Гаррос"
16:39 Спорт
Представители деловых кругов Беларуси, Китая и Японии обсудили потенциал парка "Великий камень"
16:33 Экономика
Победителей первого этапа конкурса ДОСААФ для СМИ наградили в Минске
16:01 Общество
Брестчанка при уборке квартиры нашла австрийское ружье ХХ века
16:00 Происшествия
Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла Латвию и заняла третье место на турнире в Сочи
15:53 Спорт
Лавринович: приемы граждан в районах показывают свою эффективность
15:31 Регионы
Археологический музей под открытым небом откроется в Беловежской пуще
15:28 Регионы
"Европейские забеги" #velcombegom преодолели треть пути: десятки городов, тысячи километров и большой вклад марафонцев
15:22 Общество
В Вене кнопки на светофорах заменят "умными" камерами
15:19 Технологии
В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной и инновационной деятельности
15:11 Президент
Орденом Матери награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей
15:10 Президент
Сбор и переработку отходов в Беларуси организовали менее 1% производителей и поставщиков товаров
15:08 Экономика
Земельные участки под проекты мусоропереработки в Минске утвердят в ближайшие дни
14:52 Регионы
Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о ложном минировании Нацбанка
14:45 Происшествия
Шарлиз Терон назвала два качества, которые обязан иметь ее будущий муж
14:37 Калейдоскоп
Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер белорусско-казахстанских отношений
14:30 Президент
В Лиозненском районе начнут монтировать самый мощный ветропарк в стране
14:27 Регионы
Контейнерные площадки в Минске оборудуют вывесками с информацией по сбору вторресурсов
14:08 Регионы
Все новости
Темы
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Детский отдых Детский отдых
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Профсоюзные правовые приемы пройдут 30 мая в Беларуси

Общество 28.05.2019 | 14:01
Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь во всех областных и районных центрах Беларуси 30 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Юристы не только проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов, но и, при необходимости, помогут отстоять интересы в судах.

Такая форма работы, как выездные правовые приемы, практикуется с марта 2015 года. Их популярность растет, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, он может получить квалифицированную помощь у себя в городе или на предприятии. Приемы проходят в районных, городских объединениях профсоюзов, а также непосредственно в организациях на территории районов и городов.

Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, оставить письменное или электронное обращение.

Анализ обращений показывает, что основная масса приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан (65%). Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем месте - пенсионного (10%).

По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов за 2018 год работникам возвращено более Br4 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм. По просьбам работников подготовлено 662 процессуальных и иных документа, из них 498 в судебные органы, 121 заявление в комиссии по трудовым спорам. В пользу работников рассмотрены судом 104 дела, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда, 214 споров удалось решить без обращения в суд. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 99 человек.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
профсоюзы, юридические службы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3262 BYN 2.324 BYN 2.33 BYN
USD
2.0797 BYN 2.078 BYN 2.081 BYN
RUB
3.2221 BYN 3.217 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Начался рабочий визит Лукашенко в Казахстан
Все видео

Фотоновости

Молодые таможенники приняли присягу в Минске
Все фото

Инфографика

Календарь выпускника-2019 29 или 30 мая - последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов; 1-8 июня - выпускные экзамены за 9-е и 11-е классы; 8-9 июня - выпускные вечера для учащихся 11-х (12-х) классов; 2 мая - 1 июня - регистрация на ЦТ (30 июня - 2 июля - регистрация на ЦТ в резервные дни); 11 июня - 1 июля - основной этап ЦТ (6, 8 и 10 июля - резервные дни ЦТ).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки
В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной и инновационной деятельности
Орденом Матери награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей
Политика
Станислав Зась. Фото из архива Зась станет генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года
Идея интеграции интеграций уже овладела массами - Ничкасов
Положения Договора о Союзном государстве не требуют пересмотра - Макей
Экономика
Фото из архива МАРТ установил тарифы на услуги транспортировки нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси
Представители деловых кругов Беларуси, Китая и Японии обсудили потенциал парка "Великий камень"
Сбор и переработку отходов в Беларуси организовали менее 1% производителей и поставщиков товаров
Происшествия
Фото УВД Могилевского облисполкома В Бобруйске задержан закладчик психотропов
В Витебске мужчина упал с многоэтажки
Брестчанка при уборке квартиры нашла австрийское ружье ХХ века
Регионы
РЕПОРТАЖ: Один день из жизни погранзаставы на рубеже трех стран
Лавринович: приемы граждан в районах показывают свою эффективность
Археологический музей под открытым небом откроется в Беловежской пуще
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography Виктория Азаренко победила Елену Остапенко на старте "Ролан Гаррос"
Немка Лаура Дальмайер и чешка Габриэла Коукалова объявили о завершении карьеры
Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла Латвию и заняла третье место на турнире в Сочи
Технологии
Фото организаторов II Европейских игр Мобильное приложение дополненной реальности к II Европейским играм представили в Минске
В Вене кнопки на светофорах заменят "умными" камерами
Самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке представили в Китае
Культура
Владимир Карачевский. Фото из архива Фильм о Янке Купале впервые покажут в День белорусского кино
Музыка 20 белорусских групп будет звучать в ситкоме "Иллюзии"
Коллекцию открыток военной тематики покажут на выставке в Витебске
В мире
Канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото AP Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем
Армия Сербии приведена в полную готовность из-за ситуации в Косово
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
Шарлиз Терон назвала два качества, которые обязан иметь ее будущий муж
Димаш Кудайберген представит новую песню на открытии II Европейских игр
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия