Профсоюзный месячник по безопасности в условиях COVID-19 проходит в медучреждениях

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзный месячник по обеспечению безопасности и управлению здоровьем в условиях COVID-19 проходит в медицинских учреждениях, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Специалисты отраслевого профсоюза особое внимание обратят на профилактику заражения и своевременность обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты. Кроме того, они намерены активизировать работу по пресечению нарушений законодательства об охране труда, а также проанализировать, как соблюдаются требования директивы №1.

"Медицинские работники по роду своей деятельности вынуждены контактировать с большим количеством людей, поэтому имеют повышенный риск заболеть. У каждого из них должны быть соответствующие средства защиты для работы в условиях COVID-19, - отметили в профсоюзе. - Необходимо предусмотреть и резервный запас средств дезинфекции. Важна обеспеченность работников бригад скорой медицинской помощи мягким инвентарем (осенне-весенними, утепленными костюмами и др.)".

В соответствии с письмом Республиканского комитета БПРЗ профсоюзным организациям поручено провести в трудовых коллективах информационно-разъяснительную работу по управлению здоровьем и безопасностью работников во время пандемии COVID-19. Следует проверить доступность дезинфицирующих средств для обработки рук, создание точек очистки и дезинфекции и др.-0-