Профсоюзными стипендиатами стали 11 учащихся трех медколледжей

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзными стипендиатами стали 11 учащихся Борисовского, Молодечненского и Слуцкого медицинских колледжей. Торжественное вручение сертификатов состоялось на заседании Молодежного совета представителей учреждений здравоохранения Минской области, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Единовременные поощрительные выплаты назначены будущим медикам Республиканским и Минским областным комитетами Белорусского профсоюза работников здравоохранения по итогам первого семестра 2020/2021 учебного года. Три стипендии назначены республиканским комитетом отраслевого профсоюза, восемь - областным. Учащиеся получат по Br300 и Br250 соответственно.

Вручая сертификаты, председатель Минского областного комитета БПРЗ Александр Дрейчук отметил: профсоюз работников здравоохранения постоянно поддерживает активных учащихся медицинских колледжей и каждый раз, общаясь со стипендиатами, убеждается в правильности такого подхода.

По его мнению, стипендия стимулирует участие молодежи в профсоюзном движении, вдохновляет на достижение новых высот, служит дополнительным импульсом к самосовершенствованию. Александр Дрейчук также отметил работу первичных профсоюзных организаций учащихся медколледжей в деле воспитания ярких студенческих лидеров. "Состоять в профсоюзе значит не оставаться в стороне от общественной жизни. Благодаря молодежному профсоюзному проекту "Активность - наша перспектива" мы можем по максимуму отслеживать путь молодежных лидеров в профсоюзной жизни учреждений здравоохранения", - подчеркнул Александр Дрейчук.

На Молодежном совете участники обсудили социально значимые направления своей работы, поделились с коллегами планами, успехами и достижениями.-0-