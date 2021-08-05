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05 августа 2021, 10:14

Профсоюзы АПК: слаженность и взаимопонимание - плюсы родственных экипажей на уборке зерновых

Фото из архива
Фото из архива
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5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Слаженность и взаимопонимание являются плюсами родственных экипажей на уборке зерновых. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей.

На данный момент в уборочной кампании в регионе всего задействовано 966 экипажей. На отвозке зерна работают 776 водителей. В том числе площади зерновых убирают 105 молодежных экипажей и 85 семейных. На полях области - 59 трудовых тандемов "отец-дети". Чаще всего отцам-комбайнерам помогают сыновья. Однако есть случаи, когда в семейном экипаже - дочери. 14 экипажей состоят из братьев, еще на 12 работают супруги. "Плюсами родственных экипажей, несомненно, являются слаженность и взаимопонимание. Члены семейных экипажей понимают друг друга буквально с полуслова. Это, безусловно, сказывается на скорости и эффективности уборки урожая. А в эту горячую пору каждая минута дорога", - подчеркнула она.

Особое внимание и поддержка на уборочной страде - представительницам прекрасной половины человечества. Женщины-комбайнеры или помощники комбайнеров - не редкость в Гомельской области. В поля выходят 18 экипажей, в составе которых девушки и женщины. "Кардинальных отличий в сравнении с мужскими экипажами нет. Многие тандемы "муж-жена" работают уже не первый год. Уже второй год подряд вместе трудятся в КСУП "Губичи" Буда-Кошелевского района супруги Владимир и Светлана Гуцевы, четвертый год подряд в тандеме на уборке работники КСУП "Скороднянский" Ельского района супруги Виктор и Наталья Яцухно", - рассказала зампред.

В трех экипажах на борту с опытными старшими комбайнерами помощниками являются их дочери. Так, в КСУП "Скороднянский" Ельского района успешно трудятся отец и дочь Николай Сергеевич и Кристина Левковские, в КСУП "Дзержинский-Агро" Речицкого района - Вячеслав Сергеевич и Алина Ильковец, в ОАО "Велетин Агро" Хойникского района - Владимир Николаевич и Татьяна Здрок. К слову, Татьяна работает по специальности. Она родилась в д.Звеняцкое, окончила Хойникский профессиональный лицей и получила не типичную для девушек квалификацию тракториста-машиниста сельскохозяйственных работ. Теперь вместе с отцом трудится в ОАО "Велетин Агро", участвует в уборочной кампании в качестве помощника комбайнера. Экипаж Владимира и Татьяны Здрок работает на комбайне КЗС 12-18 и является лидером в своем хозяйстве. Отец и дочь убрали 253 га и намолотили более 600 т зерна. "Надеемся, что со временем мы увидим Татьяну в качестве старшего комбайнера, ведущего сельскохозяйственную машину по хлебной ниве", - отметила Галина Соловей.

Самый молодой участник уборочной кампании 2021 года - представитель сельскохозяйственного унитарного предприятия "Дудичи-Агро" Калинковичского райна - Даниил Леоцкий 2003 года рождения. Он также работает в составе семейного экипажа - с братом Леонидом. В Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК из года в год наблюдают рост молодежи на уборочной страде. К примеру, в 2020 году было 99 молодежных экипажей, а в 2021-м их уже 105. Не менее 10% молодых водителей из общего числа трудится на отвозке урожая. "В организациях агропромышленного комплекса огромное внимание уделяется механизму наставничества, когда за молодыми работниками закрепляются опытные труженики, передающие свои навыки молодому пополнению", - сказала Галина Соловей.

Профсоюзные организации Гомельской области традиционно чествуют передовиков уборочной кампании. Выезжают прямо в поле с ценными подарками, вручают денежные премии. Для приятных бонусов выбирают необходимые в хозяйстве приборы и оборудование. Зачастую это бензо- и электропилы, наборы инструментов, кухонные комбайны, мультиварки, микроволновые печи и другая электробытовая техника.

Профсоюзы подставляют плечо аграриям по многим направлениям. В первую очередь значительное внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий труда. "Перед аграриями стоит важная задача: убрать урожай вовремя и без потерь, обеспечить продовольственную безопасность страны. Хлеборобам дорог каждый день и каждый час. Поэтому обеспечение комбайнерам, механизаторам достойных условий труда - также задача немаловажная. Для них предусмотрено двухразовое горячее питание и обеспечение питьевой водой. Во многих хозяйствах Гомельской области хлеборобы по результатам уборки кроме достойной заработной платы, премии получат и бесплатное зерно, которым также смогут распорядиться по своему усмотрению: реализовать либо использовать в своем приусадебном хозяйстве", - пояснила заместитель председателя Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК.

Еще до начала массовых уборочных работ технические инспекторы труда профсоюзов Гомельской области провели мониторинг в хозяйствах. Они изучили соблюдение правил охраны труда, соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности. Основными моментами, на которые обращалось внимание, были обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, состояние и наличие санитарно-бытовых помещений и душевых, организация доставки горячего питания и питьевой воды. При обнаружении нарушений правил охраны труда нанимателям давались рекомендации по их устранению.

Уборочная кампания продолжается, а значит пристальное внимание отраслевых профсоюзов - хозяйствам региона.-0-

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