Профсоюзы Беларуси и Китая будут способствовать укреплению связей между странами

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Беларуси и Китая будут способствовать укреплению экономических, образовательных и культурных связей между странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ по итогам встречи ее председателя Михаила Орды с первым заместителем председателя Всекитайской федерации профсоюзов Ли Юфу.

Встреча проходила во время визита председателя ФПБ в Китай для участия в тематическом подфоруме по связям между людьми, который состоялся в рамках проведения правительством КНР II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь".

"Инициатива международного сотрудничества "Пояс и путь" направлена на выработку новых механизмов регионального экономического партнерства, укрепление культурных обменов и связей между всеми участниками этого проекта, - подчеркнул Михаил Орда. - Безусловно, профсоюзы поддерживают и заинтересованы в развитии этой инициативы, поскольку ее реализация будет способствовать экономическому росту вовлеченных стран, а значит и решению главных вопросов для профсоюзов - созданию новых рабочих мест и росту уровня заработной платы трудящихся".

В ходе встречи Михаил Орда и Ли Юфу рассмотрели общие вопросы развития профсоюзного движения стран, особо акцентировали внимание на необходимости и важности создания первичных профсоюзных организаций на всех предприятиях. "Мы уверены: там, где есть трудовые отношения, должен быть и профсоюз. Это дает возможность коллективной формы защиты интересов человека труда. Кроме того, профсоюз - это еще и объединяющая сила, которая помогает удерживать необходимый баланс между интересами работников и нанимателя в целом", - отметил председатель ФПБ.

Достигнуты договоренности об организации ФПБ и ВКФП взаимного обучения профсоюзного актива, развитии профсоюзного туризма и организации оздоровления и санаторно-курортного лечения членов профсоюзов, а также об оказании профцентрами двух стран взаимной поддержки на международной арене.-0-