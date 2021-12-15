Профсоюзы будут контролировать стоимость продуктов, на которые отменено жесткое регулирование цен

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы берут под особый контроль стоимость продуктов, на которые отменено жесткое регулирование цен. Об этом рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Поздняков по итогам прошедшего заседания Межведомственного совета по вопросам цен (тарифов) на товары (работы, услуги). Участие в мероприятии приняли представители ФПБ, Министерства торговли и антимонопольного регулирования и Комитета государственного контроля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В ФПБ напомнили, что в феврале 2021 года было принято постановление Совета Министров №100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости". Документ в свое время позволил не допустить всплеска цен на товары, пользующихся повышенным спросом. Сейчас правительством принято решение о корректировке списка продуктов, цены на которые регулируются государством. Если ранее в этом списке были 62 позиции, то с сегодняшнего дня - 29.

"Обеспокоенность, безусловно, вызывает исключение практически половины товаров из перечня. Это продукты первой необходимости - крупы, некоторые виды овощей, колбасные изделия, рыба и другие. Все, что необходимо для полноценного питания. Надо понимать, что после отмены ограничений может последовать рост цен на эту группу товаров. Тем более что данное решение принято накануне новогодних праздников, когда отмечается повышенный спрос на продукты и на этом фоне всегда есть риск искусственного завышения цен", - подчеркнул зампредседателя ФПБ.

К слову, ранее в национальном профцентре отмечали, что, несмотря на объективные причины необходимости корректировки постановления №100 (мировой рост цен, повышение затрат производителей), нужны дополнительные механизмы, которые сохранят стабильную ситуацию на рынке и не повлекут за собой значительного роста цен. Поскольку, как показывает практика работы профсоюзного мониторинга, не всегда за повышением цен на товары стоят объективные причины. Есть и субъективные факторы как со стороны производителей, так и торговли. В данном случае необходимо работать на упреждение и вовремя применять дополнительные механизмы. Например, неоднократно профсоюзы предлагали меры по урегулированию цен на плодоовощную продукцию. Это и усовершенствование подходов работы стабилизационных фондов, а также четкое урегулирование взаимоотношений между производителями и продавцами. Производители в данном случае будут уверены, что их продукцию выкупят в течение сезона по договорной цене, а потребителям это гарантирует товар и стабильную стоимость.

"Поэтому сейчас мы берем на контроль те позиции, которые исключены из постановления №100. Сегодня уже есть договоренность с Комитетом госконтроля, МАРТ, что мы совместно, практически вручную, будем отслеживать, чтобы не было необоснованного роста цен. При необходимости будем информировать Министерство торговли и антимонопольного регулирования, правительство в целом, так как именно они являются регуляторами в этой сфере, - подчеркнул Владимир Поздняков. - Чтобы оперативно пресекались попытки спекулятивного роста, а в случае объективного повышения цен на продукты, были приняты решения о повышении доходов граждан, особенно наиболее уязвимых групп. Поскольку уже сейчас мы видим риск снижения покупательной способности заработной платы и тем более пенсий".

Анализ данных профсоюзного мониторинга за ноябрь 2021 года к октябрю текущего года показал, что потребительские цены на некоторые продукты питания сохранялись практически на прежнем уровне или не изменились вовсе - на кисломолочные продукты, крупу перловую, маргарин, масло животное, муку пшеничную, рыбу (живую, мороженую), сахар, сельдь соленую, соки фруктовые, яйца. Рост цен отмечался на бобовые - более 10%, капусту - 8,5%, крупу гречневую - 10,7%, рис - 4%, крупу овсяную - 3,6%, молоко - порядка 3 %, свеклу - 9,8%, сыры - 2,3%.-0-