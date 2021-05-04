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04 мая 2021, 12:47

Профсоюзы чествовали Героев Социалистического Труда

Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из первомайских традиций профсоюзных объединений Беларуси уже давно стало чествование Героев Социалистического Труда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Это почетное звание было учреждено более 80 лет назад. И наряду со званием Героя Советского Союза являлось одним их трех высших знаков отличия. Всего за время существования СССР из сотен миллионов граждан этого звания удостоились только порядка 20 тыс. человек. Оно присваивалось за уникальные трудовые достижения, новаторские и рационализаторские идеи, неоценимый вклад в развитие народного хозяйства, науки, культуры. Этого высокого звания в свое время были удостоены многие белорусы. Сегодня в Минске проживают 12 Героев Социалистического Труда и четыре кавалера ордена Трудовой Славы трех степеней.

Минская городская организация ФПБ ежегодно поздравляет Александра Ивановича Слободу с праздником Труда. Герой Социалистического Труда и ветеран Великой Отечественной войны в прошлом году отметил свое 100-летие. Уже в 17 лет он работал трактористом на равных с опытными коллегами. А с первых дней войны сражался с немецкими оккупантами. За четыре года принимал участие во многих знаковых сражениях, партизанском движении, дважды был серьезно ранен. А с первых послевоенных лет был одним из тех, кто восстанавливал нашу страну, возрождал экономику, особенно сельское хозяйство.

За вклад в Великую Победу и трудовые заслуги награжден десятью орденами, в том числе и высшей степени. Среди его наград - ордена Почета, Ленина, два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медали, в том числе "За отвагу", "За оборону Москвы", "Партизану Отечественной войны" I степени, четыре почетные грамоты Верховного Совета БССР, Почетная грамота Совета Министров Беларуси, две благодарности Президента.

Герой Социалистического Труда Зинаида Михайловна Бычковская также награждена орденами Ленина, "Знак Почета", многочисленными медалями и почетными грамотами. В 1959 году она приехала в Минск из деревни Калачи Логойского района и поступила на Минский камвольный комбинат ученицей в прядильный цех. На комбинате была не только передовиком производства, но и вела успешную наставническую деятельность, шефствуя над молодыми сотрудниками.

С 1975 по 1980 год Зинаида Михайловна избиралась депутатом Верховного Совета БССР. А с 1976 по 1977 год исполняла обязанности председателя Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. Серьезная общественная нагрузка не отменяла, однако, работу у прядильной машины. Зинаида Бычковская по-прежнему перевыполняла план, не снижая темпов производства в своем цеху. В 1973 году за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетки, большой творческий вклад в увеличение производства товаров народного потребления и улучшение их качества Зинаиде Бычковской было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".

"Сегодня мы чаще, чем когда-либо, говорим о сохранении исторической памяти. Особенно важно помнить имена наших героев и знать подлинные истории их жизни. Именно они не только свидетели истории, но и пример настоящего патриотизма и самоотверженного труда", - отметили в Федерации профсоюзов Беларуси.-0-

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