Профсоюзы фиксируют рост цен на стройматериалы

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причины роста цен на стройматериалы и возможные варианты стабилизации ситуации обсудили сегодня представители Федерации профсоюзов Беларуси, Министерства антимонопольного регулирования и Комитета государственного контроля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Федерация профсоюзов на постоянной основе проводит мониторинг цен, чтобы иметь оперативную информацию о ценовой доступности населению важнейших товаров и услуг. При этом в национальном профцентре действует также горячая линия по вопросам цен и тарифов. Обращения граждан, связанные с проблемой роста цен, становятся основой для проведения дополнительного анализа по тем или иным позициям.

"В последний месяц к нам поступило достаточно много обращений по поводу значительного роста цен на различные стройматериалы, - отметила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. - Мы провели выборочный мониторинг ситуации в этой сфере. Анализировались розничные цены в 49 торговых точках в разных регионах страны. По итогу этого мониторинга мы фиксируем факты значительного роста цен для потребителей на пиломатериалы, изделия из металла, отделочные материалы, шифер, строительные детали и конструкции из дерева и другие товары. Так, например, в июне текущего года по сравнению с декабрем прошлого в некоторых магазинах Витебского региона наблюдался рост цен на пиломатериалы более чем два раза. Цемент в отдельных точках подорожал на 20%, изделия из металла - на 80%".

Дополнительное изучение ситуации показало, что во многом эта ситуация объясняется ростом мировых цен. Так, на мировом рынке значительно повысилась стоимость металла. Связано это во многом с недостаточным предложением товаров, поскольку многие зарубежные предприятия в прошлом году в связи с пандемией останавливали свою работу.

Что касается пиломатериалов, цены на которые в нашей стране за прошедшие полгода повысились наиболее значительно, то эта ситуация также во многом обусловлена мировыми тенденциями. Например, в Канаде, США, Польше, Литве стоимость пиломатериалов повысилась в два раза.

Вместе с тем, как было отмечено во время обсуждения данного вопроса представителями ФПБ, МАРТ и КГК, во многом на стоимость пиломатериалов в стране повлияло и увеличение спроса на внутреннем рынке в связи с вводом в строй крупных промышленных перерабатывающих объектов. Есть вопросы и по поводу обоснованности и объективности отпускных цен и применяемых торговых надбавок в отдельных торговых точках. Также требует изучения и вопрос, почему в регионах цены на аналогичные товары значительно различаются.

"Федерация профсоюзов обеспокоена положением дел в этой сфере, поскольку рост цен на строительные материалы в результате неизбежно приведет к увеличению стоимости жилья, мебели, других товаров. Это в свою очередь будет способствовать раскрутке инфляции, оказывать давление на устойчивость белорусского рубля, что отрицательно скажется на покупательной способности населения. Кроме того, рост цен на материалы отрицательно сказывается в целом на деятельности строительных организаций: значительно повышаются их затраты, снижается прибыль, а значит, и заработная плата работников, - отметила Елена Манкевич. - В связи с этим мы считаем, что сегодня заинтересованные ведомства должны провести комплексную работу по стабилизации ситуации в этой сфере".

По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, определенные шаги в этом вопросе уже сделаны. В первую очередь речь идет о мерах, направленных на защиту и насыщение необходимой продукцией внутреннего рынка. Работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем. Кроме того, стороны договорились детально изучить все факты значительного роста цен в торговых точках, зафиксированные профсоюзами, для принятия при необходимости точечных мер реагирования.-0-