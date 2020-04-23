23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы на субботнике приведут в порядок места боевой славы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В год 75-летия Великой Победы ФПБ приняла решение во время республиканского субботника навести порядок у мемориалов, памятников, на братских могилах бойцов времен Великой Отечественной войны по всей стране.

В Бресте профсоюзы будут работать у мемориального захоронения лагеря-госпиталя "Ревир", профсоюзный актив Гродненщины - на мемориальных комплексах "Шауличи" Волковысского района, "Скорбящая мать" на месте сожженной деревни Княжеводцы, а также у мемориала вблизи деревни Шимки Мостовского района. Ряд памятных мест времен войны приведут в порядок в Могилевской области. К примеру, в Кировском районе представители профсоюзов примут участие в возведении мемориала в деревне Борки, в Белыничском районе организуют уборку территории мемориального комплекса в деревне Стефаново.

В пресс-службе ФПБ добавили: практически в каждом районе профсоюзные организации постоянно ухаживают за подобными памятными местами.

Аппарат Федерации профсоюзов по традиции будет работать на Кургане Славы. Здесь планируются подготовительные работы по возведению стелы для установки боевой машины "Катюша". Кроме того, будут обновлены информационные стенды, отремонтированы ступени, приведена в порядок территория.-0-