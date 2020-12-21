21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, комментируя решения Европейского союза о введении экономических санкций против отдельных белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"То, что сегодня делает Евросоюз, - это фактически действия, которые несут ущерб простым белорусам. Поскольку в результате введенных экономических санкций пострадают в первую очередь рядовые работники предприятий, - сказал Михаил Орда. - Мы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза. Потому что нарушаются права простых белорусов. Это право на труд, а значит и право на достойный образ жизни. Причем налицо двойные стандарты. С одной стороны, Евросоюз проповедует главной ценностью права человека, в том числе основополагающее право человека на труд, с другой стороны, принимает решения, которые ограничивают это право. И это при том, что Организацией Объединенных Наций признано, что санкции почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические интересы обычных людей и ущемляют право на труд. Более того, в 2019 году специальный докладчик ООН в этой сфере подчеркнул, что использование экономических санкций в политических целях является нарушением прав человека и подрывает основы международного сотрудничества".

По словам председателя ФПБ, заводы и организации могут быть поставлены в такие условия, что вынуждены будут ограничить свою деятельность. А значит снизится доход работников, возможны сокращения. Все это коснется судеб людей. "В чем их вина? В чем, например, вина слесаря завода, конструктора, оператора, водителя? В чем вина самого предприятия? Оно ничего не нарушает, действует в рамках как национального, так и международного законодательства. Что, к слову, косвенно подтверждается самим решением Евросоюза. В мотивировочной части к решениям о введении экономических санкций в отношении предприятий применяются абсолютно недопустимые, бездоказательные формулировки. Фактически на уровне школьного реферата, но никак не международного права. Некоторые предприятия попали в этот список только на основе того, что производят в том числе технику специального назначения. По этой логике под санкции Евросоюза должны попасть, например, все предприятия Франции, техника которых применяется для разгона акций "желтых жилетов", - отметил он.

При этом, как подчеркнул Михаил Орда, Евросоюз абсолютно не учитывает последствия принятых решений для реальных людей. "Особо цинично эти действия выглядят сегодня, когда все государства направляют максимум усилий и ресурсов на борьбу с пандемией, и ООН еще в марте призвала отказаться в этих условиях от санкций, чтобы у стран было больше возможностей для поддержки систем здравоохранения и помощи людям. Но Евросоюз этого почему-то не слышит", - констатировал он.

Председатель ФПБ рассказал, что к ним уже обращаются трудовые коллективы, работники предприятий с просьбой защитить их права. "И, безусловно, мы будем их защищать - будем защищать их право трудиться без ограничений и искусственных барьеров, созданных по росчерку пера по абсолютно надуманным основаниям", - заключил Михаил Орда.-0-