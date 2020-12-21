Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:15 Первый форум инвалидов-колясочников проходит в Минске 21-24 декабря Регионы
18:14 Ввод жилья в Беларуси в январе-ноябре увеличился на 8,3% Экономика
18:13 Уголовное дело возбуждено в отношении членов КС по факту создания экстремистского формирования Происшествия
18:12 Беларусь получит первый транш российского кредита в размере $0,5 млрд до конца года Экономика
18:07 Караник и Пиневич награждены орденом Отечества ІІІ степени Президент
18:01 БУТБ рассчитывает в 2021 году начать торги для экспорта пиломатериалов в Египет Экономика
17:56 Около 30 тыс. объектов станут полностью доступными для инвалидов к 2025 году Общество
17:51 Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до Br400 Экономика
17:48 В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя Происшествия
17:42 Первую в Беларуси цифровую подстанцию 330 кВ введут в 2021 году Экономика
17:35 Строительство трудовых мастерских при Лепельском ТЦСОН завершится в 2021 году Регионы
17:32 Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза Общество
17:24 Возможности БУТБ презентовали в Египте Экономика
17:24 Двое минчан пытались ночью заблокировать движение на дороге Происшествия
17:19 Запас СИЗов в медучреждениях Брестской области и Минска увеличился - отраслевой профсоюз Регионы
17:17 Программу по увеличению потребления населением электроэнергии планируется принять в 2021 году Экономика
17:12 Интернет-мошенник из Гомеля обманывал нумизматов Происшествия
17:01 Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине Астапенко Происшествия
16:47 В Витебске завершено расследование дела о мошенничестве при продаже автомобилей Происшествия
16:46 Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире Общество
16:40 БМЗ освоил выпуск новых видов проволоки для рукавов высокого давления Экономика
16:39 Нацбанк продлил на год ТК Банку приостановку лицензии на привлечение вкладов физлиц Экономика
16:28 Профсоюзные елки для детей из Минской области пройдут 22 и 24 декабря в Минске Регионы
16:27 В России разорились около 40% рестораторов В мире
16:22 Новые тарифы на электроэнергию для энергоемких производств планируется установить с 1 января Экономика
16:14 Показатели экономики, ввод жилья, выполнение заявок в 115 - Кухарев дал поручения Регионы
16:07 Мужчина повредил такси, останавливая уезжающих подруг Происшествия
15:56 Праздничные народные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе Регионы
15:55 ГАИ призывает водителей быть внимательнее при плохой видимости Общество
15:46 Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости - МИД КНР Политика
Все новости
Все новости
Общество
21 декабря 2020, 17:32

Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза

Михаил Орда. Фото из архива
Михаил Орда. Фото из архива

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, комментируя решения Европейского союза о введении экономических санкций против отдельных белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"То, что сегодня делает Евросоюз, - это фактически действия, которые несут ущерб простым белорусам. Поскольку в результате введенных экономических санкций пострадают в первую очередь рядовые работники предприятий, - сказал Михаил Орда. - Мы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза. Потому что нарушаются права простых белорусов. Это право на труд, а значит и право на достойный образ жизни. Причем налицо двойные стандарты. С одной стороны, Евросоюз проповедует главной ценностью права человека, в том числе основополагающее право человека на труд, с другой стороны, принимает решения, которые ограничивают это право. И это при том, что Организацией Объединенных Наций признано, что санкции почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические интересы обычных людей и ущемляют право на труд. Более того, в 2019 году специальный докладчик ООН в этой сфере подчеркнул, что использование экономических санкций в политических целях является нарушением прав человека и подрывает основы международного сотрудничества".

По словам председателя ФПБ, заводы и организации могут быть поставлены в такие условия, что вынуждены будут ограничить свою деятельность. А значит снизится доход работников, возможны сокращения. Все это коснется судеб людей. "В чем их вина? В чем, например, вина слесаря завода, конструктора, оператора, водителя? В чем вина самого предприятия? Оно ничего не нарушает, действует в рамках как национального, так и международного законодательства. Что, к слову, косвенно подтверждается самим решением Евросоюза. В мотивировочной части к решениям о введении экономических санкций в отношении предприятий применяются абсолютно недопустимые, бездоказательные формулировки. Фактически на уровне школьного реферата, но никак не международного права. Некоторые предприятия попали в этот список только на основе того, что производят в том числе технику специального назначения. По этой логике под санкции Евросоюза должны попасть, например, все предприятия Франции, техника которых применяется для разгона акций "желтых жилетов", - отметил он.

При этом, как подчеркнул Михаил Орда, Евросоюз абсолютно не учитывает последствия принятых решений для реальных людей. "Особо цинично эти действия выглядят сегодня, когда все государства направляют максимум усилий и ресурсов на борьбу с пандемией, и ООН еще в марте призвала отказаться в этих условиях от санкций, чтобы у стран было больше возможностей для поддержки систем здравоохранения и помощи людям. Но Евросоюз этого почему-то не слышит", - констатировал он.

Председатель ФПБ рассказал, что к ним уже обращаются трудовые коллективы, работники предприятий с просьбой защитить их права. "И, безусловно, мы будем их защищать - будем защищать их право трудиться без ограничений и искусственных барьеров, созданных по росчерку пера по абсолютно надуманным основаниям", - заключил Михаил Орда.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Евросоюз профсоюзы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Около 30 тыс. объектов станут полностью доступными для инвалидов к 2025 году
Минск. Фото из архива Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире
Фото из архива ГАИ призывает водителей быть внимательнее при плохой видимости
Фото из архива Минздрав: уже более недели в некоторых регионах не увеличивается число пациентов с пневмонией
Фото из архива Команда студентов БГУ вышла в финал международного конкурса "Битва журфаков"
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295
Главное
Александр Лукашенко Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали - кадровый день у Лукашенко
Лукашенко: в Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир
Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета
Акция! Акция! Акция! Квартиры от 2 000 рублей за метр! Рассрочка до 100 месяцев!
Топ-новости
Лукашенко согласовал назначения в местной вертикали власти
Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире
Программу по увеличению потребления населением электроэнергии планируется принять в 2021 году
Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до Br400
Андрейченко: попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против СГ
В Беларуси к концу недели похолодает
Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости - МИД КНР
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295
Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза
Призывная кампания в Беларуси продлена в связи с эпидобстановкой - Минобороны
Показатели экономики, ввод жилья, выполнение заявок в 115 - Кухарев дал поручения
ГАИ призывает водителей быть внимательнее при плохой видимости
Беларусь выступает за консолидацию международных усилий в борьбе с контрафактом
Добро пожаловать в "Квебек"! В Minsk World новоселья – и рождественская акция на недвижимость!
Витебская область присоединилась к проекту "Память сердца"
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.