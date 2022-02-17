Профсоюзы: нужно объединить усилия и донести до каждого белоруса правдивую информацию о референдуме

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в общественно значимых и политических событиях страны, Декларация ФПБ о поддержке референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, приоритетные направления деятельности по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся - эти и другие темы были в центре внимания заседания Совета Молодечненского районного объединения профсоюзов. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"В этот важный для страны период мы должны объединить усилия, донести до каждого белоруса правдивую информацию о референдуме, - отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский. - Каждому из нас нужно искренне ответить самому себе - хочу ли я счастливого будущего для себя, детей и внуков? Ответив на них, сделать свой выбор".

Профсоюзы области единогласно поддерживают принятую на V пленуме Совета ФПБ Декларацию о поддержке референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь и присоединяются к инициативе "Мы вместе - за Беларусь".

Профсоюзный лидер обратил внимание, что предлагаемые изменения и дополнения в Основной закон ориентированы на защиту основных прав и гарантий каждого человека, стабильности и единства в обществе, сохранение исторической памяти белорусского народа и поддержку молодежи.

Профсоюзы продолжают оказывать поддержку многодетным и малообеспеченным семьям, социальным приютам, детским домам, школам-интернатам, ребятам с инвалидностью, социально уязвимым слоям населения. В рамках республиканской благотворительной акции "Профсоюзы - детям" организации профсоюзов Минской области оказали помощь на Br1,5 млн.

Также областная организация профсоюзов продолжает работу с ветеранами и молодежью. Проводятся совместные культурные и спортивные мероприятия, акции по благоустройству мест захоронения участников Великой Отечественной войны. На 2022 год запланирован ряд совместных проектов.

Активное обсуждение проекта Конституции продолжается на заседаниях советов районных объединений профсоюзов, которые проходят во всех регионах Минской области. -0-