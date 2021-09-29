29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы окажут помощь семье погибшего сотрудника КГБ. Об этом рассказал председатель Профсоюза работников госучреждений Сергей Потапенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"При исполнении своего служебного долга убит сотрудник Комитета государственной безопасности. Это не только тяжелый удар и невосполнимая утрата для родных, близких молодого человека. Это еще и вызов для всей правоохранительной системы, да и всего общества. Это преступление против каждого, кто хочет мирно жить, работать, кто хочет благополучия своей стране. Уже сейчас мы видим, что где-то в информационном поле отдельные силы пытаются оправдать случившееся. Пытаются черное сделать белым. Подобное недопустимо ни с точки зрения законодательства, ни морали", - сказал Сергей Потапенко.

Профсоюз работников госучреждений выражает глубокие соболезнования семье, коллегам и сослуживцам погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности. "Солидарно мы окажем необходимую помощь семье человека, который до последнего оставался верен своему профессиональному долгу", - добавил Сергей Потапенко.-0-