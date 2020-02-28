Профсоюзы предложили поднять базовую ставку у бюджетников до уровня бюджета прожиточного минимума

28 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Базовую ставку, которая с 1 января применяется для оплаты труда работников бюджетных организаций, предлагается поднять до уровня бюджета прожиточного минимума. Соответствующее предложение сегодня на съезде Федерации профсоюзов Беларуси озвучила председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Татьяны Якубович, профсоюз постоянно работает на повышение уровня защищенности работников, усиление их гарантий, в том числе в плане материального благосостояния. "Еще одним не менее важным для нас вопросом является участие в законотворческом процессе. Не исключением стала и работа над новой системой оплаты труда для работников бюджетных организаций", - сказала профсоюзный деятель.

Она подчеркнула, что при работе над документом позиция профсоюза и позиция Министерства образования были едины - не допустить уменьшения размеров заработной платы и сделать новую систему прозрачной и доступной для каждого. Поэтому многие предложения, внесенные отраслевым профсоюзом на этапе разработки указа, были учтены.

"Так, например, мы предложили более справедливый с нашей точки зрения порядок начисления педагогам выплат стимулирующего и компенсирующего характера. Изначально планировавшийся подход не учитывал педнагрузку работника. То есть учитель мог работать на полторы ставки, а надбавки получать только за одну. Нас услышали, и вопрос урегулирован постановлением Министерства образования", - рассказала Татьяна Якубович.

Об увеличении базовой ставки

Тем не менее, остается еще ряд открытых вопросов, констатировала председатель. Так, отраслевой профсоюз придерживается принципиальной позиции, что увеличение базовой ставки до Br185 не решает существующую проблему обеспечения уровня оплаты труда не ниже минимальной заработной платы. "А таких работников в сфере образования достаточно много. Только в Гомельской области более 40% работающих в сфере образования производятся эти доплаты. Решением этой проблемы, на наш взгляд, могло бы стать повышение базовой ставки до уровня бюджета прожиточного минимума. Это было бы справедливо", - заявила Татьяна Якубович.

Она отметила, что в профсоюзе видят и проблему работников организаций, которые раньше имели ведомственное подчинение, а потом перешли в систему Минобразования. В основном это работники детских садов. Им не защитываются в стаж работы в бюджетной организации данные периоды, хотя фактически они много лет отработали именно в этой сфере.

О проблемах при переходе к новой системе оплаты труда

Татьяна Якубович также упомянула, что на этапе перехода к новой системе оплаты труда стали возникать некоторые проблемы. "Появились вопросы, которые характерны, безусловно, для любого нового начинания. Я говорю и о технических ошибках, и о неготовности некоторых работников, в первую очередь бухгалтерий, работать в новых условиях. И, наверное, недостаточная разъяснительная работа на первоначальном этапе", - сказала она.

"Вместе с тем в ходе мониторинга мы увидели, что многим удалось это безболезненно. И такие примеры у нас есть. Это учреждения образования Ушачского района Витебской области, Крупского и Солигорского районов Минской области и многие другие. Это показывает, что в целом новая система сработала", - заявила Татьяна Якубович.

О надбавках руководителям учреждений образования

Кроме того, есть вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Например, в сфере начисления зарплаты руководителям учреждений образования и их заместителям. "В настоящее время надбавка за специфику работы в отрасли им установлена в размере 30%. Считаем, что эта надбавка достаточно низкая. Потому что здесь работают наши лучшие кадры. Было бы правильно установить им более высокую надбавку с учетом сложности, напряженности и ответственности руководящей работы", - предложила Татьяна Якубович.

О целевом использовании денег на оплату труда

Профсоюзный работник обозначила еще один вопрос, где все должны сработать на упреждение. "Необходимо держать на особом контроле, чтобы деньги, выделенные на оплату труда работников образования, да и других бюджетных сфер, не были частично перераспределены на иные нужды города или района", - сказала она.

В завершение Татьяна Якубович подчеркнула, что и профсоюзы, и министерство, и правительство заинтересованы в том, чтобы новая система оплаты труда была действительно прозрачной и понятной каждому.

Как сообщалось БЕЛТА, с 1 января 2020 года зарплаты работникам бюджетных организаций и приравненных к ним (а таких в стране около 856 тыс. человек) начали рассчитывать по новой схеме. Новая схема оплаты труда заключается в том, что доля оклада в составе зарплаты стала выше и поменялась структура стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат, которые были унифицированы. Благодаря этому механизм формирования зарплаты, как утверждается, стал понятнее и прозрачнее. Оклад вырос за счет того, что раньше при его исчислении использовалась тарифная ставка первого разряда, которую теперь заменили на базовую ставку. С 1 января она установлена в сумме Br185. Вместо 27-размерной единой тарифной сетки ввели 18-разрядную, на основе которой определяется база для расчета размера оплаты труда работников бюджетных организаций. Часть выплат устанавливается централизованно. Одновременно расширены права руководителей бюджетных организаций по установлению доплат и надбавок так, чтобы учитывалась специфика труда и вклад каждого сотрудника.

Что касается бюджета прожиточного минимума, то с 1 февраля его размер вырос до Br239,87 (на 3,5%) и будет действовать по 30 апреля текущего года. При этом для различных групп населения сумма разная. Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составляет Br265,91, пенсионеров - Br184,2, студентов - Br232,83, детей в возрасте до 3 лет - Br155,64, детей от 3 до 6 лет - Br212,79, детей от 6 до 18 лет - Br260,48. Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.-0-