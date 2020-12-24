Профсоюзы проверили соблюдение температурного режима на рабочих местах в учреждениях здравоохранения

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные первички Белорусского профсоюза работников здравоохранения провели общественный контроль за соблюдением температурного режима на рабочих местах в учреждениях здравоохранения. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА главный технический инспектор труда Республиканского комитета отраслевого профсоюза Людмила Морозова.

В частности, общественные инспекторы по охране труда совместно с работниками санитарно-промышленной лаборатории ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" провели мониторинг соблюдения температурного режима на рабочих местах в цехах №2, 3, а также проконтролировали работу автоматической системы кондиционирования в производственных цехах №1, 5. Кроме этого, проверены санитарно-бытовые условия для отдыха и обогрева в отделе продаж, обеспеченность работников транспортного цеха и участка охраны и содержания территории средствами индивидуальной защиты для выполнения работ в неблагоприятных погодных условиях.

Мониторинг показал, что нарушений температурного режима не установлено, сотрудникам, выполняющим работы на открытом воздухе, выдаются средства индивидуальной защиты.

Общественные инспекторы по охране труда также изучили санитарно-бытовые условия, обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и др.

Проверки показали, что в организациях здравоохранения выполняются требования коллективных договоров по предоставлению дополнительных специальных перерывов в течение рабочего дня, которые включаются в рабочее время. Установленные режимы исключают причинение вреда жизни и здоровью сотрудникам, работающим на открытом воздухе в холодный период при температуре ниже минус 16 градусов и в теплый период, если температура превышает 28 градусов. Эти нормы в основном выполняются в полном объеме.

Наряду с этим выявлены единичные случаи создания ненадлежащих санитарно-бытовых условий для работников организаций. По результатам мониторингов специалисты выдали рекомендации для оперативного устранения установленных нарушений.

Мониторинг проводился в организациях республиканского подчинения, первичные профсоюзные организации которых находятся на профобслуживании Республиканского комитета БПРЗ.-0-