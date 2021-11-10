Профсоюзы проверяют организации, где ранее нарушался температурный режим

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы проверяют организации, где ранее были замечены нарушения температурного режима, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Речь о рейдах технических инспекторов труда, которые перед зимой проводят мониторинги условий труда. Особое внимание тем предприятиям, где ранее было выявлено несоблюдение законодательства об охране труда", - рассказали в пресс-службе.

Среди самых распространенных нарушений, которые встречались зимой - весной этого года, - температура ниже нормы, неполное оборудование бытовых помещений и нехватка теплой спецодежды.

"Такие факты мы выявляем как во время плановой оценки условий труда, так и в результате проверок по обращениям граждан, - рассказал главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Павел Манько. - Безусловно, есть производства, где установить оптимальную температуру невозможно. В таком случае наниматель должен скорректировать рабочий график, например организовать дополнительные перерывы, чтобы работник смог согреться и отдохнуть. Но даже эти элементарные условия далеко не всегда выполняются, хотя все возможности установить режим работы, исключающий вред работнику при пониженных температурах, у организаций есть. Поэтому технические инспекторы во всех регионах страны при посещении организаций уделяют пристальное внимание условиям труда. Всем нанимателям направляются памятки о соблюдении температурного режима, а в случае нарушений выдаются рекомендации и представления для их устранения".

В ФПБ напомнили: по законодательству, температура в офисах должна быть плюс 20 градусов и выше. В производственных помещениях в зависимости от интенсивности и вида работ - плюс 6-19. После каждого мониторинга профсоюзные специалисты выдают рекомендации, обязательные для нанимателя. В большинстве случаев нарушения устраняются оперативно.

Профсоюзный мониторинг температурного режима будет проводиться всю осень и зиму. Открыта горячая телефонная линия Федерации профсоюзов, чтобы работники могли сообщить о нарушении требований охраны труда. Горячая линия работает по будням с 8.30 до 10.30 и с 15.00 до 17.30, звонить по номеру (8017) 374-90-48.-0-