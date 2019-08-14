Профсоюзы проводят благотворительную акцию по подготовке детей к школе

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные организации Беларуси во время постоянно действующей благотворительной акции ФПБ "Профсоюзы - детям" принимают активное участие в подготовке детей к школе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Особое внимание уделяется детям, которые пойдут в первый класс, детям-сиротам, многодетным, малоимущим и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Коллективными договорами многих предприятий предусмотрены нормы по оказанию материальной помощи родителям, воспитывающим детей-школьников.

К примеру, свои первые портфели со всем необходимым для учебы получат сразу 100 будущих первоклассников из Мозыря. Профсоюзный комитет местного райжилкомхоза традиционно соберет 15 августа в Мозырском замке детей своих работников, а также тех ребят, которые остались без попечения родителей. Здесь для них будет организовано сказочное представление и развлекательная программа с аниматорами.

"С одной стороны, это праздник для будущих учеников, а с другой, и для нас это не менее важно помочь их родителям. Собрать ребенка в школу - дело хлопотное и затратное. Зарплаты некоторых наших работников не самые высокие, поэтому каждый год стараемся помочь родителям школьников и проводим такие акции", - сказал председатель профсоюзного комитета КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Владимир Торгоня. Он также сообщил, что тем, кто воспитывает школьников 1-4 классов, в день торжественной линейки (пройдет 2 сентября) предоставляется выходной день с сохранением заработной платы.

Материальную и финансовую поддержку также получают подшефные детские социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа. Всего в ходе благотворительной акции "Профсоюзы - детям" помощь оказывается более 180 учреждениям.-0-