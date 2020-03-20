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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы усилят контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. "В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией важно, чтобы каждый человек осознавал ответственность перед собой, своими близкими и коллегами и максимально соблюдал необходимые правила гигиены. - отметили в пресс-службе ФПБ. - Должны быть созданы все необходимые условия, в том числе на рабочих местах, где человек проводит большую часть дня. Поэтому профсоюзы усилят контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях для профилактики коронавируса". Особое внимание уделят тому, насколько исправно работают санитарно-бытовые помещения и вентиляция, как проводится обработка рабочих мест и мест общего пользования. Вместе с нанимателями проработают вопрос о корректировке режима работы предприятий и организаций, чтобы исключить массовое скопление людей. Отраслевые профсоюзы при необходимости окажут помощь организациям и предприятиям в приобретении дезинфицирующих и обеззараживающих препаратов. Сейчас проходит мониторинг обеспеченности этими средствами. "Поскольку в зоне риска в первую очередь находятся люди пожилого возраста, особое внимание первичные профсоюзные организации уделят пенсионерам, ветеранам войны и труда, - подчеркнули в пресс-службе. - Профсоюзные активисты постоянно будут держать с ними связь и в случае необходимости помогут доставить продукты или медикаменты, а также окажут другую необходимую помощь".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!