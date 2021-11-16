Профсоюзы всех областей направили гуманитарную помощь беженцам на границу

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные организации всех регионов собрали для беженцев самые необходимые продукты питания и вещи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Это более 2 тыс. банок мясных консервов, порядка 1 тыс. буханок хлеба и столько же упаковок молока, сформированные наборы для детского питания, продукты быстрого приготовления, сухофрукты, печенье, соки, пюре. Кроме того, в составе гуманитарной помощи - одеяла и теплые вещи, подгузники для детей. Всего, кроме уже оказанной помощи в предыдущие дни, направлено свыше 6 т товаров.

"Вся эта продукция сейчас централизованно собирается на складах в Гродно и в ближайшее время будет передана непосредственно на границу в виде уже сформированных наборов. После тех испытаний, которые сегодня пришлось пережить беженцам на границе, эта помощь будет особенно востребована. Практически сутки люди, в том числе и дети, были без еды и тепла, при минусовой температуре оказались под прицелом водометов. В этой ситуации, конечно же, им будет необходима и дополнительная одежда, и теплые вещи, чтобы согреться. Как показывает практика прошлых дней, продукты, особенно детское питание, также всегда нужны в стихийном лагере беженцев," - отметили в ФПБ.

Профсоюзы готовы и в дальнейшем, при необходимости, поддержать людей, которые оказались в этой сложной ситуации, и оказывать им посильную помощь.-0-