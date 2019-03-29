Профсоюзы за год помогли вернуть работникам более Br4 млн, восстановлено 99 незаконно уволенных

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br4 млн незаконно удержанных денежных сумм возвращено работникам по требованию профсоюзов в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов в 2018 году работникам возвращено Br4 243 177 незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм, это на 31% выше показателя 2017 года. Такие результаты показал общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работников со стороны профсоюзов.

Мониторинг проводился на 16 770 организациях и предприятиях страны. Выявлено более 41 тыс. нарушений законодательства о труде, 342 уполномоченных должностных лица нанимателя привлечено к дисциплинарной ответственности. По словам председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды, на выявлении нарушений работа не заканчивается.

"Правовая защита трудящихся - одно из основных направлений работы профсоюзов. Надо отметить, что почти все нарушения устраняются в положенный срок, - отметил председатель ФПБ. - Большинство проблем, которые вы видим в ходе мониторингов или с которыми к нам приходят граждане, удается решить путем переговоров с руководством организаций. Но если мирным путем разрешить ситуацию не получается, мы готовы отстаивать интересы трудящихся в судах".

За 2018 год по просьбам работников было подготовлено 662 процессуальных и иных документа, из них - 498 в судебные органы, 121 заявление в комиссии по трудовым спорам. В пользу работников были рассмотрены судом 104 дела, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда, 214 споров удалось решить без обращения в суд. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 99 человек.-0-