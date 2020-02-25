Профсоюзы за пять лет помогли вернуть работникам около Br20 млн

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию профсоюзов в 2015-2019 годах работникам возвратили около Br20 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
Правовая защита трудящихся - одно из важнейших направлений работы профсоюзов. За пять лет при их непосредственном участии восстановлено на работе 418 работников. Выявлено 206,7 тыс. нарушений законодательства о труде, при этом 96% из них наниматели устранили.
Работа специальной профсоюзной юридической службы направлена на защиту прав работников в судах. Каждый месяц в районах и городах проводятся правовые приемы граждан. Всего на таких приемах приняли более 16,7 тыс. человек.
Федерация профсоюзов Беларуси - самая массовая общественная организация страны, включающая более 4 млн человек. Действует свыше 21 тыс. первичных профсоюзных организаций, 137 районных, городских объединений, 6 областных и Минское городское объединения, 15 отраслевых профсоюзов.-0-