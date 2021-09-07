Профсоюзы за полгода помогли вернуть работникам около Br2 млн

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам за полгода возвращено около Br2 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов подвела итоги работы за 6 месяцев текущего года. Самые актуальные проблемы, которые помогали решать профсоюзные юристы, - это восстановление на работе и помощь в возврате незаконно удержанных или невыплаченных средств.

"Только за шесть месяцев при непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 14 незаконно уволенных работников. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено порядка Br2 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм", - отметили в пресс-службе.

В целом только за шесть месяцев текущего года представители профсоюза выявили свыше 20 тыс. нарушений законодательства о труде. Абсолютное большинство недоработок оперативно устранено по требованию профсоюзов.

"Вопросов, с которыми к нам обращаются работники, достаточно много. Они касаются не только контрактной формы найма. Это и правомерность увольнений, выплаты положенных компенсаций, помощь в возврате незаконно удержанных средств, вопросы оплаты труда. В каждом таком случае профсоюзные юристы оказывают всю необходимую помощь. В некоторых случаях достаточно консультации, где-то вопрос решается на комиссии по трудовым спорам. К слову, в пользу работников без обращения в суд были разрешены 122 спора, а 69 заявлений в комиссии по трудовым спорам, - рассказала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Марина Лазарь. - Но и не редки случаи, когда дело доходит до суда. Только за первое полугодие 2021 года по просьбам работников профсоюзными специалистами было подготовлено 202 процессуальных документа в судебные органы".

Профсоюзные юристы оказывают помощь на бесплатной основе. Обратиться можно по телефону, через специальный сервис на интернет-портале ФПБ, оставить письменное или электронное обращение.-0-