Профсоюзы заинтересованы в сохранении стабильности и укреплении независимости страны - депутат

28 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Профсоюзы заинтересованы в сохранении стабильности, укреплении независимости и дальнейшем развитии страны. Об этом сказала депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова, выступая сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Потапова рассказала, что до избрания депутатом на протяжении 13 лет была председателем первичной профсоюзной организации строительно-мебельного объединения "ЗОВ". "С помощью коллективного договора удалось объединить работников более 20 предприятий, связанных между собой экономически. В период становления нам приходилось доказывать состоятельность профсоюзной идеи и работникам, и представителям нанимателя. А учитывая, что предприятие полностью частное, на практике это было непросто, но все получилось. Сегодня профсоюзная организация, изначально состоявшая только из 9 человек вместе с директором, объединяет около 1,4 тыс. человек, а это более 90% всех работников", - продолжила Елена Потапова.

По ее мнению, профсоюз стал реальным представителем интересов коллектива, поскольку принимал участие в решении вопросов охраны труда, заработной платы и премирования, расширения социального пакета для работников. Главным достижением она назвала коллектив, в котором люди ценят работу, уважают коллег и руководителей и связывают свое будущее с родным предприятием. "Впрочем, в жизни нашего холдинга был период, когда были допущены серьезные ошибки. Сам факт дальнейшего существования "ЗОВ" находился под вопросом", - сказала она, поблагодарив Президента за поддержку в тот период.

Предприятия холдинга успешно развиваются, осваивают новые технологии и рынки сбыта, регулярно платят заработную плату и налоги. Работники защищены коллективным договором, в котором максимально отражены нормы генерального соглашения. Он также содержит дополнительное медицинское страхование и ряд других гарантий, формирующих значительный социальный пакет для членов профсоюза. О партнерских отношениях между руководством и трудовым коллективом, чьи интересы представляет профсоюз, говорит и налаженный процесс переобучения работников. На предприятии постоянно идет модернизация, меняется оборудование. А новые станки требуют от работников новых навыков. "Но мы всегда были нацелены на то, чтобы сохранить и лучших работников, и достойную зарплату. Поэтому еще 8 лет назад на предприятии открылся учебный центр, где люди имеют возможность переобучиться, получить дополнительную специальность, квалификацию и остаться на предприятии уже на новых условиях труда", - сказала она.

Елена Потапова подчеркнула, что профсоюзы отстаивают интересы человека. "Речь идет не только о работе на конкретном предприятии, но и об участии в жизни всего общества. Именно поэтому Федерация профсоюзов поддерживала кандидатов в депутаты парламента, чьи цели и программы едины с профсоюзными идеями и задачами. Я одна из них. И теперь наша общая задача - с максимальной отдачей работать в интересах трудовых коллективов и своей страны", - добавила она.

Депутат отметила, что наряду со стремительным развитием технологий неизменным в обществе остается главная ценность - человек. И доверие людей - самая высокая награда, накладывающая серьезнейшие обязательства. "Этот год - год выборов Президента Республики Беларусь. Год, когда мы с вами определяем, как дальше будет развиваться страна. И профсоюзы как представители интересов трудящихся в первую очередь заинтересованы в сохранении стабильности, укреплении независимости и дальнейшем развитии страны как социально ориентированного государства", - резюмировала она.-0-