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Общество
25 сентября 2020, 16:26

Профстандарты для ремонта авто, парикмахерских и спа-услуг разработают в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональные стандарты в области послепродажного обслуживания и ремонта автомобилей, парикмахерских, бытовых косметических и спа-услуг разработают в Беларуси. Об этом шла речь на заседании Секторального совета квалификаций при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли с участием представителей Минтруда, Республиканского института профессионального образования, Ассоциации розничных сетей, Ассоциации рестораторов, Белорусской ассоциации кулинаров, Гильдии поваров и шеф-поваров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"По каждому из данных направлений бытового обслуживания определены рабочие подгруппы, в состав которых входят представители профильных ассоциаций и профессионалы в отраслях. Завершить подготовку упомянутых профстандартов намечено на 2021 год. Проекты документов планируется направить для оценки экспертам, в том числе и международным. Аналогичным образом планируется построить работу по вопросам торговли и общественного питания", - рассказали в МАРТ.

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович отметила, что сферы ретейла и HoReCa (так называемого сегмента гостеприимства, объединяющего кафе, рестораны, туристический и гостиничный бизнес) существенным образом трансформировались. По ее словам, актуальные профессиональные стандарты могут стать базисом для образовательных стандартов. Данный тезис поддержал и представитель Ассоциации рестораторов Евгений Васильев. Он упомянул определенный кадровый голод в отрасли и предложил рассматривать более узкие квалификации в сегменте общественного питания.

"Профстандарты необходимы и для того, чтобы специалисты, обучавшиеся самостоятельно, могли подтвердить свою квалификацию без предварительного прохождения специализированных программ либо курсов", - добавили в МАРТ.

Секторальный совет при МАРТ работает с начала 2020 года. В его составе две группы: по вопросам торговли и общественного питания и по вопросам бытового обслуживания. Цель работы совета - подготовка профессиональных стандартов в отраслях.-0-

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