Прогноз до 2040 года - Шумилин о перспективах развития науки и международном сотрудничестве

Интересно представить, каким будет мир через пару десятилетий. Изменится ли привычный уклад жизни до неузнаваемости под влиянием стремительного развития технологий? Какие направления будут приоритетными для экономики будущего? Чтобы идти в ногу со временем, нужно искать ответы на вопросы о завтрашнем дне. Конечно, перспективы технологического развития страны не могли остаться без внимания экспертов. В Беларуси разрабатывался комплексный прогноз научно-технического прогресса на 2021-2025 годы и на период до 2040 года. О результатах прогноза, инновационном предпринимательстве и международных проектах рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

- Александр Геннадьевич, на какой стадии находится работа над комплексным прогнозом?

- Результаты прогноза рассмотрены и одобрены 27 декабря 2019 года на заседании Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики при Совете Министров. Предложены новые приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы, определены перспективные направления исследований и разработок на период до 2040 года.

Среднесрочный прогноз содержит в себе развернутую информацию более чем по 300 технологиям, товарам и услугам, развитие которых на мировом рынке предполагается с 2021 по 2025 год, а также их рейтинги. Долгосрочный включает рейтинги более 330 технологий, товаров и услуг, появление и развитие которых на рынках предполагается в период до 2040 года. Прогноз создавался в разрезе 14 важнейших отраслей экономики, производящих более 70% валового внутреннего продукта Беларуси.

- Какие технологии, товары и услуги будут наиболее перспективными в ближайшие десятилетия?

- В долгосрочном периоде наиболее перспективными могут стать такие технологии, как беспилотные летательные аппараты для доставки пассажиров и грузов, компьютерное моделирование материалов и процессов, а также архитектура интеллектуальных пространств: умный город, умная улица, умные многоквартирные и индивидуальные дома. И, конечно, национальное электронное правительство.

В области энергетики, экологии и рационального природопользования будут актуальными технологии аккумулирования энергии с использованием водорода, системы обеспечения экологической безопасности, раннего обнаружения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Востребованы будут эффективные конструкционные материалы (композиты, металлы, промышленная керамика), гибкая электроника на основе 2D-материалов, 3D-биопринтинг, электропроводящие нити для создания умного текстиля, технологии и оборудование для аддитивного производства в различных отраслях промышленности.

- А биоинженерия, химия, медицина?

- В этих областях перспективны клеточные технологии для восстановления поврежденных органов и тканей, химиопрепараты для изменения активности ферментов и рецепторов, включая препараты для целевой (таргетной) терапии онкологических заболеваний, технологии создания новых лекарственных средств методами биоинформатики (компьютерный драг-дизайн). Стоит обратить внимание и на клеточные технологии при трансплантации органов как альтернативу существующей иммуносупрессивной терапии.

В машиностроении, фотонике, микро-, опто- и СВЧ-электронике будут актуальны технологии и оборудование для производства сталей и сплавов на основе электроэнергетики, а также лазерные, электронно-лучевые, электронно-ионные и электронно-плазменные технологии. Прогнозируем и развитие медицинских роботов - хирургических, роботов-помощников для лежачих пациентов и людей с ограниченными возможностями.

В области агропромышленных и продовольственных технологий нас ждут умное сельское хозяйство, сельскохозяйственные роботы, высокопродуктивные ферментные препараты для повышения эффективности пищевых производств, культивируемое (клеточное) мясо, выращиваемое в питательной среде.

- Какие механизмы стимулирования инновационного бизнеса существуют в Беларуси?

- Законодательством предусмотрен и действует ряд стимулирующих мер. Льготы по налогу на прибыль предусмотрены в тех случаях, когда она получена от реализации товаров собственного производства, которые являются инновационными или высокотехнологичными в соответствии с перечнями, определяемыми Советом Министров. Научно-технологические парки и их резиденты, центры трансфера технологий уплачивают налог на прибыль по ставке 10%.

От налога на добавленную стоимость освобождаются средства, выделяемые на реализацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, зарегистрированных в государственном реестре НИОКТР, а также предназначенные для выполнения таких работ оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия, ввозимые резидентами Беларуси на территорию страны в установленном порядке.

Введение дополнительных механизмов стимулирования и льгот для инновационного бизнеса будет производиться по мере практики применения действующей системы.

- Будут ли создавать в Беларуси новые технопарки, центры трансфера технологий?

- В Беларуси есть 25 субъектов инновационной инфраструктуры: 16 технопарков (в том числе 3 частных), 8 центров трансфера технологий и Белорусский инновационный фонд. Сеть технопарков охватывает все областные центры. ГКНТ совместно с облисполкомами формирует региональные инновационные площадки в крупных районных центрах. Технопарки уже работают в Пинске, Новополоцке, Горках, Ляховичском районе. В планах - создание их в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Орше и Молодечно. В январе 2020 года статус центра трансфера технологий был присвоен Барановичскому государственному университету, чтобы внедрять разработки университетской науки в реальный сектор экономики региона.

ГКНТ разработал и внедрил системные меры по развитию технопарков как региональных инновационных площадок для организации высокотехнологичных производств. Им предоставлена возможность проводить гибкую арендную политику с учетом уровня технологического уклада производства и сроков деятельности резидентов. Технопарки и их резиденты освобождены от НДС и ввозных таможенных пошлин при ввозе на территорию Беларуси технологического оборудования и комплектующих для реализации проектов по Государственной программе инновационного развития. Кроме того, технопарки формируют специальные целевые фонды инновационного развития. За счет этих средств финансируются мероприятия по организации деятельности и развитию материально-технической базы технопарков. Кроме того, средства направляются на реализацию инновационных проектов, предполагающих коммерциализацию научно-технических разработок резидентов.

- Чего удалось достичь за 10 лет проведения республиканского конкурса инновационных проектов?

- Это, по сути, главный конкурс страны по выявлению и продвижению молодых талантливых и перспективных специалистов. Победители имеют возможность получить финансовую поддержку для реализации инновационных проектов. Участие в конкурсе продвигает перспективные разработки, информирует о них потенциальных инвесторов и потребителей. С 2010 по 2019 год рассмотрено почти 1,3 тыс. проектов. С каждым годом число участников растет - значит, такой механизм поддержки востребован у разработчиков. Совет конкурса сейчас работает над новой концепцией его проведения с учетом наработанного опыта и лучших международных практик.

Основной задачей организаторов всегда был поиск инновационных проектов, которые можно коммерциализировать. Даже самые лучшие инновационные идеи должны быть "одеты" в соответствующую оболочку - бизнес-план проекта. Поэтому для участников ежегодно проводятся семинары-тренинги с привлечением ведущих белорусских и зарубежных специалистов по инновационной и венчурной деятельности, бизнес-планированию. Последние несколько лет в семинарах-тренингах принимают участие не только авторы проектов, подавшие заявку на участие в конкурсе, но и разработчики, предприниматели, заинтересованные в развитии собственного бизнеса.

- Какой будет разрабатываемая в Беларуси новая стратегия в сфере интеллектуальной собственности?

- Стратегия призвана стать продолжением работы по развитию национальной системы в данной области. Это и законодательство, и совершенствование инфраструктуры, и повышение эффективности охраны, оценки и управления интеллектуальной собственностью на различных уровнях. Необходимо развивать и национальный брендинг на основе национальных секторов экономики, а также комплекс инструментов стимулирования, чтобы расширить практику создания и использования объектов интеллектуальной собственности. Результатом реализации стратегии должно стать повышение конкурентоспособности белорусских производителей и национальной экономики в целом.

В конце 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании со Всемирной организацией интеллектуальной собственности по процедуре альтернативного разрешения споров в данной сфере. В планах на 2020 год - определение кадрового состава медиаторов и обеспечивающего персонала, их подготовка, получение необходимой разрешительной документации, подготовка материально-технической базы. Открытие центра медиации на базе Национального центра интеллектуальной собственности планируется уже в 2020 году.

Важно отметить, что экономика интеллектуальной собственности в последнее время характеризуется значительными темпами развития. Так, экспорт услуг в области платы за пользование ее объектами в 2019 году достиг $100 млн. Это вдвое больше, чем в 2017 году.

- Какие изменения за последнее время подготовлены в законодательной базе в сфере интеллектуальной собственности?

- Продолжается активная и кропотливая работа по дальнейшему совершенствованию национального законодательства в этой области. В июле прошлого года глава государства подписал Закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах", отдельные положения которого уже вступили в силу, другие же вступят с 27 мая 2020 года. Он включает в том числе уточнение объектов правовой охраны, отдельных формулировок понятийного аппарата, оптимизацию правовых механизмов защиты авторского и смежных прав. Закон также предусматривает совершенствование механизма выплаты авторского вознаграждения наряду с расширением допускаемых случаев свободного использования правомерно обнародованных произведений при обеспечении образовательного процесса.

Помимо этого, ведется работа, направленная на подписание Договора о законах по промышленным образцам и присоединение Беларуси к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. Присоединение к этому соглашению позволит пользоваться его преимуществами. Прежде всего, заявителю будет предоставлена возможность получать охрану для своих промышленных образцов в ряде государств. Для этого нужно подать в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (в том числе с использованием электронной системы) одну международную заявку, составленную на одном языке, с уплатой патентных пошлин в одной валюте. Таким образом, заявители избавляются от необходимости отдельной национальной регистрации в каждом из государств, в которых они испрашивают охрану.

Кроме того, обладатель международной регистрации в отношении промышленного образца сможет в аналогичном упрощенном порядке принимать меры по поддержанию его правовой охраны в силе, а также вносить в международную регистрацию необходимые изменения. При этом издержки на предоставление правовой охраны и поддержание патента в силе существенно сокращаются.

- Беларусь и Россия разрабатывают новые проекты концепций совместных научно-технических программ. По каким направлениям?

- Проекты концепций затрагивают множество актуальных научных проблем. В их числе интеллектуальные системы анализа информации, новые лазерные материалы и технологии, опто- и микроэлектроника, космос, многофункциональные беспилотные авиационные комплексы, сверхъемкие накопители энергии и приводы на их основе, оборудование наноиндустрии, аддитивные технологии (3D-печать). Также к значимым направлениям для дальнейших совместных исследований относятся продукты глубокой переработки торфа и сапропелей, физиологически активные вещества в фарминдустрии, технологии регенеративной медицины и предупреждения дисфункций человека и многое другое.

- Какие заявки поступили на соискание премии Союзного государства в области науки и техники?

- Сотрудничество Беларуси и России в научно-технической сфере, в том числе в выработке механизмов поддержки наших ученых и научных коллективов, видится мне очень перспективным. Это то, что нужно нашим странам. И в этом направлении проделана огромная работа.

Всего на соискание премии Союзного государства в области науки и техники подано 18 заявок. Проблематика научных работ весьма широка. Например, космическая тематика - совместные исследования ученых в области освоения космоса с использованием белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли и российско-белорусской орбитальной группировки спутников БКА и "Канопус-В". Научные работы касаются и высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий, экологического земледелия и животноводства, создания новых высокоэффективных и биологически безопасных продуктов, медицины. Ожидаем, что совместная научная деятельность получит мощный импульс благодаря оценке главами наших государств лучших достижений.

- С какими еще странами налажено активное научно-техническое сотрудничество?

- Беларусь имеет соглашения о научно-техническом сотрудничестве более чем с 50 странами мира. С 2016 по 2019 год новые соглашения были заключены с Алжиром, Грузией, Израилем, Италией, Республикой Корея, Сербией, Словакией, Латвией, Молдовой, Таджикистаном, Турцией, Узбекистаном и Европейской экономической комиссией ООН.

Расширяется сотрудничество с Китаем в научно-технической сфере. Если в 2015-2016 годах реализовывался 21 белорусско-китайский проект, то в 2019 году к реализации было утверждено уже 35 совместных проектов в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов (рост на 60%). В 2019 году Белинфонд вступил в Ассоциацию по реализации программы "ИСКРА" в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Ассоциация поддерживает развитие в Беларуси малых и средних инновационных предприятий, в том числе стартапов, высокотехнологичных отраслей, а также содействует коммерциализации научно-технических достижений в промышленности.

За семь лет участия в 7-й рамочной программе Европейского союза по науке и инновациям (с 2007 по 2013 год) наши ученые приняли участие в реализации 64 проектов с общим объемом финансирования для белорусской стороны 5 млн евро. При этом участие белорусских организаций в программе "Горизонт 2020" с 2014 по 2019 год позволило привлечь финансирование в размере уже 7 млн евро для 48 проектов. Уверен, что в приходящей на смену "Горизонту 2020" программе "Горизонт Европа" эта сумма будет значительно увеличена.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-