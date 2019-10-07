Прогноз на завтра: ожидается "дождь" из призов для участников 130-го тура игры "Удача в придачу!"

Прогноз на завтра для участников игры "Удача в придачу!" благоприятен: ожидается розыгрыш более 12 000 призов!

Листья окрасились в золотой цвет, в ближайшую неделю на всей территории Беларуси ожидаются осадки, а для участников игры "Удача в придачу!" на завтра, 8 октября – свой прогноз. Во вторник в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 пройдет розыгрыш 130-го тура игры. "Погоду" будут делать более 12 000 призов, которые начнут разыгрывать в 18:20 в эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Гость розыгрыша – директор минской гимназии №1 им. Ф.Скорины Наталия Бушная!

Главный приз, огромную денежную сумму в 100 000 рублей, поможет разыграть заслуженный учитель Беларуси, кандидат педагогических наук, учитель математики высшей категории и директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины г. Минска Наталия Бушная!

Также атмосферу праздника для трех покупателей магазинов "Евроопт" или "Хит!" либо онлайн-гипермаркета "Е-доставка" создадут призы по 40 000 рублей. Кроме того, по всей территории страны ожидается "призопад" из 10 000 сертификатов на покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также 100 денежных призов по 500 рублей и 2000 призов по 100 рублей.

В розыгрыше призов 130-го тура примут участие все покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!" , а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка" , собравшие игровые коды с 23 сентября по 6 октября. А тем временем уже сегодня начался новый, 131-й тур игры. До его розыгрыша еще достаточно далеко: целых 2 недели. По результатам 131-го тура 22 октября вновь будут разыграны тысячи призов, включая суперприз в 100 000 рублей и три денежные суммы по 40 000 рублей. Самое время начать собирать коды нового тура!

И помните: какой бы ни была погода за окном, улыбка удачи однозначно сделает день теплее и светлее! Пусть завтрашний день озарится победой именно для вас!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 130". Срок проведения: 23.09.2019 г. - 12.12.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3636 от 09.09.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 131". Срок проведения: 07.10.2019 г. - 26.12.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3645 от 30.09.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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