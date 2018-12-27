27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогноз погоды по областям в Беларуси составляется с точностью 97-98%, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.

На новой метеостанции

"То, что необходимо улучшить прогнозирование погоды, в нашем обществе обсуждается давно. От главы государства поступило поручение улучшить работу Белгидромета. Были выделены средства на эти цели. Многое уже сделано в плане технической модернизации, оправдываемость прогнозов улучшилась. Мы достигли по областям точности прогнозов 97-98%, по областным центрам - 93-95%. Мы каждый год прибавляем. Наша работа направлена на максимальный результат", - сказал Андрей Худык.

Белгидромет открыл в Минске новую метеостанцию Строительство нового пункта метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске началось 2 апреля 2018 года, а 5 ноября был введен в строй первый пусковой комплекс.

Министр подчеркнул, что сегодня преждевременно говорить о 100-процентной оправдываемости прогнозов. "Вместе с тем мы к этому стремимся. С каждым годом, вкладывая инвестиции, привлекая новые технологии, обучая специалистов, мы будем к этому приближаться", - отметил он.

Сегодня в Минске в районе Уручья открылся новый комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений Белгидромета. Здесь впервые внедрен интегрированный подход функционирования различных сетей наблюдений: приземных метеорологических, актинометрических, гидрологических и аэрологических. Для проведения всех видов наблюдений закуплены и установлены приборы и оборудование. "Этот комплекс позволит нашим синоптикам иметь более полную информацию, выявлять на ранней стадии опасные погодные явления и давать более точный прогноз", - добавил Андрей Худык.-0-

Во время церемонии открытия новой метеостанции

Фото Андрея Покумейко