19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проголосовать за лучший буктрейлер онлайн можно до 22 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

Сейчас проходит второй сезон творческого конкурса "Книга с экрана" по произведениям белорусских авторов. Всего организаторам поступило 56 работ - это победители и призеры областных (минского городского) этапов. Больше всего работ пришло от школьной молодежи - 27, от учащейся - 17, студенческой - три, работающей - девять. "В эти дни компетентное жюри отсматривает и оценивает буктрейлеры. Кроме того, организаторы приняли решение учредить дополнительную номинацию "Лучший буктрейлер онлайн". Победителя в ней определят участники официального паблика БРСМ в социальной сети "ВКонтакте". Голосование за лучший буктрейлер "Книга с экрана" проходит достаточно активно по четырем категориям участников. Уже 22 августа будут названы имена победителей ", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Организаторы республиканского конкурса - БРСМ, Министерство информации, Союз писателей Беларуси и Национальная библиотека. Цель - популяризация чтения, творчества современных авторов Беларуси, создание рекламного продукта для книг и актуализация интереса к художественной литературе.-0-