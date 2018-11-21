21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа дальнейшего развития "Белсоюзпечати" будет разработана до конца года, сообщил сегодня журналистам генеральный директор РУП "Белсоюзпечать" Игорь Дудич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа развития "Белсоюзпечати" сейчас верстается, к концу года она будет готова, утверждена Министерством информации и начнет реализовываться с 2019 года", - сказал Игорь Дудич.

По его словам, на сегодняшний день "Белсоюзпечать" видит перспективу в создании новых торговых объектов, таких как павильоны. "Мы презентуем новый формат обслуживания покупателей. Наша задача - вместо морально устаревших киосков продвигать новую форму торговли в виде современных павильонов. Она уже хорошо зарекомендовала себя в Минске и теперь пойдет в регионы, - отметил гендиректор. - Как показывает практика, благодаря этому возрастает реализация периодических изданий и книжной продукции, товарооборот, и, как следствие, растет заработная плата сотрудников".

Игорь Дудич добавил, что к 100-летию объединения был разработан новый формат торгового объекта - мультифункциональный. "Он уже готов технически, согласован с комитетом по архитектуре и строительству Мингорисполкома и в ближайшем будущем будет установлен на улицах столицы. В частности, появятся такие услуги, как онлайн-перевод и городской навигатор, которые заработают к II Европейским играм - 2019. Уже предоставляем бесплатный wi-fi для наших покупателей, реализуем билеты на транспорт. В дальнейшем планируем развивать услугу по приему коммунальных платежей от населения, продавать билеты на концерты и другие культурно-массовые и спортивные мероприятия", - рассказал гендиректор.

Причем все эти услуги в перспективе будут развиваться и в регионах на базе павильонов и торговых объектов РУП "Белсоюзпечать". "Сеть должна состоять из таких торговых объектов, куда покупателю будет приятно зайти внутрь, ознакомиться с широким ассортиментов печатной и книжной продукции. Это будет основной сегмент развития нашей торговой сети в дальнейшем", - резюмировал Игорь Дудич.-0-