Программа на пятилетку в здравоохранении базируется на уже реальных достижениях медицины - мнение

14 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Телемедицина, мобильная медицина, первичная и вторичная профилактика, программа оздоровления нации - действующие направления развития здравоохранения Беларуси, и в предстоящую пятилетку их остается лишь совершенствовать. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА, комментируя выступления главы государства и премьер-министра на VI Всебелорусском народном собрании, заведующий кафедрой госпитальной терапии и кардиологии с курсом ФПК и ПК Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) Владислав Подпалов.

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Подпалов был делегатом V Всебелорусского народного собрания, и он может сравнить достижения двух пятилеток. "Я с большим удовольствием прослушал выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Романа Головченко. Особенно обратил внимание на тему развития здравоохранения. В этой области главные направления, которые внесены в программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, базируются на сегодняшних достижениях системы здравоохранения. Телемедицина, первичная и вторичная профилактика, развитие межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи - все это уже технологии сегодняшнего дня. В предстоящую пятилетку нам нужно их совершенствовать и развивать новые направления", - отметил Владислав Подпалов.

Профессор ВГМУ также является главным внештатным кардиологом главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома. Относительно создания новых учреждений здравоохранения он добавил, что наряду с межрегиональными центрами, которые уже существуют в Новополоцке и Орше, необходимо создавать в регионах крупные кардиологические центры. "Так как в структуре смертности болезни системы кровообращения составляют более 50%, создание кардиологических центров помогло бы не только в диагностике, но и в оказании высокотехнологичной кардиологической помощи на местах пациентам с такими заболеваниями", - подчеркнул Владислав Подпалов.

Важной составляющей здоровья нации является профилактика заболеваний. "В Витебском госуниверситете уже более 20 лет тема профилактики является одной из самых важных как в обучении студентов, так и в научных изысканиях. Сотрудничество с зарубежными специалистами, в том числе с нашими давними партнерами из России, а также разработки собственных моделей по профилактике позволяют всегда быть в тренде, представлять свои разработки на ведущих европейских и международных конференциях и конгрессах. Например, в учреждениях здравоохранения области внедрены модели первичной профилактики артериальной гипертензии, профилактики инфаркта миокарда и инсульта", - поделился Владислав Подпалов.

Он также рассказал, что на предыдущем ВНС вносил предложение составить Кодекс здоровья нации - по аналогии с существующими кодексами, где отразились бы пункты по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). На предстоящую пятилетку формированию ЗОЖ будет уделяться внимание на государственном уровне. "Вместе с уже существующими достижениями белорусской медицины - медицины современного европейского уровня - забота о здоровье нации даст значительный результат в развитии всей страны", - заключил главный внештатный кардиолог области.-0-