Программа развития Беларуси на пятилетку учитывает все национальные интересы страны - ученый

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы учитывает все национальные интересы страны. Такое мнение высказал директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский перед началом круглого стола "Беларусь интеллектуальная: образование, инновации и высокие технологии", передает корреспондент БЕЛТА.

По информации руководителя института, в соответствии с поручением главы государства НАН Беларуси, а в частности Институт экономики, совместно с органами государственного управления активизировала работу по подготовке программы социально-экономического развития страны. "Это комплексный и системный документ, который учитывает национальные интересы страны. Он разработан на основе системного анализа ресурсного обеспечения Беларуси. И на данный момент важнейшими вопросом является то, каким образом нужно мобилизовать ресурсы страны для достижения поставленных задач и развития стратегически важных направлений", - отметил Василий Гурский. Эксперт пояснил, что речь идет об инвестиционном и инновационном потенциале страны, научных разработках и заделах, которые сделаны в том числе в НАН Беларуси, а также кадровом потенциале страны, который, по мнению эксперта, играет важное значение для реализации данной программы.

Ученый подчеркнул, что процесс планирования и прогнозирования в Беларуси носит системный характер, поэтому каждая последующая программа социально-экономического развития базируется на основе достижений предыдущих пяти лет и не оторвана от них, а развивает то, что уже было сделано. "Принципиально новыми и прорывными направлениями в программе на 2021-2025 годы, конечно же, являются цифровая трансформация экономики, развитие высокотехнологичных производств в сферах биотехнологий, электротранспорта, космических технологий, атомной энергетики и других направлениях", - добавил он.

Директор центра системного анализа и стратегических исследований НАН Валерий Гончаров в свою очередь отметил, что Национальная академия наук как один из ключевых драйверов современного развития экономики обеспечивает научно-технологическое сопровождение развития ключевых отраслей и видов деятельности. "В связи с этим мы сегодня на круглом столе хотим более детально расставить акценты, обсудить, как нам улучшить взаимодействие с отраслями экономики. Еще раз оценим наши возможности и перспективы по продвижению программы социально-экономического развития на ближайшие пять лет", - сообщил руководитель центра.-0-

Фото Павла Орловского

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