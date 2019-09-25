25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа сотрудничества по донорству крови разрабатывается в СНГ, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко.
В программе, как ожидается, будут заложены такие приоритеты для служб крови, как достижение 100%-го добровольного безвозмездного донорства, внедрение максимальных стандартов безопасности при заготовке, использование подходов по повышению эффективности клинического применения крови и ее компонентов.
Беларусь подготовила проект программы сотрудничества государств СНГ в этой области. Он будет доработан и вынесен для принятия соответствующего юридического решения.
По итогам 2018 года в Беларуси насчитывалось порядка 98 тыс. доноров. Около 30% донаций осуществляется на безвозмездной основе.
Сегодня в Минске проходил круглый стол по развитию донорства в странах СНГ. 26 сентября состоится конференция, посвященная качеству и безопасности. В ней примут участие представители Азербайджана, Молдовы, Казахстана, России и др.-0-