Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программное выступление Президента по актуальным вопросам общественно-политической обстановки должно стать методическим руководством для каждого гражданина. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Концептуальное, программное, тактико-стратегическое выступление по актуальным вопросам общественно-политической обстановки главы государства стало для многих в мире откровением и раскрыло внутренний мир белорусского народа. Президент структурно-функционально сделал глубокие, цивилизационные в своем целеполагании выводы, обстоятельно и детально, критериально охарактеризовал состояние, в котором находится белорусское общество и вся страна, и определил дальнейший стратегический ход событий. Но главное - глава государства предложил универсальный и системный механизм по выходу из сложившейся ситуации. Программная речь Александра Лукашенко должна стать методическим руководством для каждого гражданина", - сказал Николай Щекин.

По его словам, Александр Лукашенко коллективному Западу поставил сатисфакцию, а белорусскому обществу открыл ментально-культурные и государственно-общественные установки и критерии его развития.

"Сейчас мы уже начинаем осознавать, что политика на удушение Беларуси будет продолжена при любом геополитическом раскладе. Попытки по дестабилизации обстановки и свержению законной власти будут бесконечными. Запад нацелен на уничтожение Беларуси. В этой связи на встрече с вертикалью власти Президент дал четкий сигнал кадровому корпусу страны и всему белорусскому обществу относительно необходимости мобилизации и нацеленности на эффективность и результативность. Национальные интересы превыше всего, - отметил аналитик. - По итогам поствыборного года, основываясь на своем опыте, глава государства сформулировал шесть тактических направлений в попытках расшатать белорусское общество: военная угроза, внешнеполитическое давление, попытки уничтожить экономику через санкции, подрыв изнутри, информационные атаки, мягкая сила. Таким образом, Беларусь столкнулась с широкомасштабной и глубоко эшелонированной системой гибридной войны, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, с одновременным геополитическим переделом мира".

Николай Щекин подчеркнул: будем откровенны, все встречи Президента, в том числе и с вертикалью власти, имеют особое ценностно-государственное значение. "Поэтому акцентированное внимание главы государства на основных векторах и принципах в развитии Беларуси и работе органов власти - обеспечение безопасности и порядка, модернизация Конституции, устойчивое созидание, региональное развитие, минимизация последствий от пандемии - создают инновационные предпосылки и условия формирования стратегии национального проекта суверенной и независимой Беларуси. Многие начинают понимать, что все обещания коллективного Запада о многомиллиардной помощи под лозунгом "Европа нам поможет" несостоятельны, так как экономический базис и интересы любой страны подчиняются законам плановой экономики. В этой связи надо признать, что Европа не готова поступиться долей своего рынка ради Беларуси. Следовательно, все разговоры о демократии и свободе - это псевдоценность, создающая государственно-общественный вакуум с целью захвата новых рынков сбыта и трудовых ресурсов", - пояснил он.

Аналитик продолжил, что лейтмотивом выступления Президента стали единые ценности для белорусского народа - благосостояние, уровень жизни, безопасность, гарантии на труд. "Непростым вопросом является государственная кадровая политика. Я как гражданин и ученый солидарен с позицией главы государства относительно того, что только преданность обществу и государству, профессионализм являются фундаментальным основанием сохранения суверенности и стабильности. Главными критериями деятельности государственного служащего должны быть уважение, созидательные инициативы, верность людям и интересам граждан, открытость", - заключил Николай Щекин.-0-