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Общество
02 января 2020, 09:05

Программный продукт для автоматической идентификации минералов разрабатывают в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программный продукт для автоматической идентификации минералов и горных пород разрабатывают в Беларуси. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА инженер-геолог, призер республиканского конкурса инновационных проектов Елена Василенок.

"Результатом реализации проекта должен стать программный продукт. Он будет представлять собой нейронную сеть, которая будет обучена определять минералы и горные породы. На данный момент такие операции вручную проводят петрографы - узконаправленные специалисты в сфере геологии. Человеку нужна пара дней, чтобы замерить содержание каждого минерала в породе, качественные и количественные показатели. Машина сможет делать это буквально за считанные секунды, причем будет выдавать более достоверные и точные данные", - сказала Елена Василенок.

Программный продукт можно будет использовать в учебных заведениях, специализирующихся на геологии и геоэкологии, в научных лабораториях, а также на производстве. "На данный момент есть прототип, но нет всего функционала. В дальнейшем требуется создание нейронной сети", - отметила инженер-геолог.

Эта разработка заняла третье место на республиканском конкурсе инновационных проектов в номинации "Лучший молодежный инновационный проект". Государственный комитет по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций проводит этот конкурс ежегодно. Цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс в 2019 году прошел уже в десятый раз.-0-

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