18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Программу академической мобильности предлагается запустить в Союзном государстве. С такой идеей на VI Форуме регионов выступил председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Жук отметил, что студенты, преподаватели, ученые Беларуси и России участвуют в европейских программах академической мобильности. "Хотелось бы реализовать аналогичную программу в Союзном государстве. Это стимулировало бы обмен студентами, молодыми учеными, помогло бы задействовать ведущих ученых двух стран в образовательном процессе", - подчеркнул председатель Гродненского областного Совета депутатов.

Он добавил, что и в Беларуси, и в России есть известные профессора, академики, которые могли бы поделиться бесценным опытом со студенческой молодежью.

По межвузовским соглашениям такие обмены проводятся, но они в основном краткосрочные из-за ограниченности финансовых ресурсов университетов. Между тем, деньги на эти цели могли бы выделяться из бюджета Союзного государства на конкурсной основе. "Грантовая поддержка стимулировала бы развитие двусторонних отношений на уровне регионов, вузов, молодежи", - считает Игорь Жук.-0-