Программу ранней хирургии врожденных деформаций позвоночника планируют расширить в Беларуси и России

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу раннего хирургического лечения врожденных деформаций позвоночника планируют расширить, чтобы такая помощь стала более доступной маленьким пациентам Беларуси и России. Об этом журналистам заявил замдиректора по научной и учебной работе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И.Турнера (Санкт-Петербург) Сергей Виссарионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Виссарионов

Смысл программы заключается в хирургической помощи детям, имеющим тяжелые травмы позвоночника и врожденные деформации. "Мы подключили молекулярно-генетический и биохимический анализ. При помощи этого исследования можем уже в раннем возрасте ребенка - в год-два - сказать, деформация будет прогрессировать и ухудшаться или она окажется стабильна на протяжении всей его жизни. Если будет прогрессировать, сразу предлагаем хирургическое вмешательство", - сказал замдиректора.

Как пояснил директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко, проект реализуется по программе Союзного государства. Он предполагает разработку новой методологии лечения тяжелых заболеваний позвоночника у детей, а также принципиально новых металлоконструкций для хирургического лечения этой патологии.

Хирургические технологии и металлоконструкции разрабатываются индивидуально для каждого пациента в зависимости от особенностей врожденной деформации, отметил Сергей Виссарионов. В результате ребенку в раннем возрасте проводится одна операция, которая предполагает радикальное исправление врожденных деформаций и в дальнейшем создание нормальных условий для развития позвоночного столба в целом. Металлоконструкция через полтора-два года удаляется.

В российском центре имени Г.И.Турнера накоплен огромный опыт лечения врожденных деформаций позвоночника, в белорусском - травм позвоночника, в частности у детей. Благодаря совместному сотрудничеству и научно-практической работе на протяжении многих лет и родилась эта программа, действие которой планируется расширять, отметил Сергей Виссарионов.

Более того, по словам Михаила Герасименко, используемые металлоконструкции уникальны, это 100-процентное импортозамещение, их производитель - белорусская компания. Как ожидается, в будущем они найдут свое применение не только на рынке Беларуси и России, но и других стран.

Сегодня в Минске прошла операция по новой технологии. Ее провела совместная бригада белорусских и российских специалистов. Пациенту 5 лет. У него небольшая врожденная деформация в поясничном отделе позвоночника на фоне заднебокового аномального позвонка. Без вмешательства в будущем у ребенка могли бы возникнуть неврологические нарушения. Суть операции - в удалении тела аномального позвонка, установлении индивидуальной металлоконструкции, что полностью исправляет деформацию. При этом фиксируется минимальное количество позвонков, что в дальнейшем не повлияет отрицательно на общий темп роста позвоночного столба.

Директор государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии" Михаил Герасименко

На территории России более 60 тыс. детей с врожденными деформациями позвоночника, около 50% из них нуждаются в раннем (до 3 лет) хирургическом лечении. В Беларуси это около 1,5 тыс. детей, операция нужна половине из них. Как пояснил Сергей Виссарионов, при некоторых формах патологии нет необходимости прибегать к оперативному вмешательству. Дети, как правило, требуют консервативного лечения и наблюдения со стороны специалистов.-0-

Фото Рамиля Насибулина