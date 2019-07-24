Программы обмена для китайских и белорусских школьников: знакомство с наследием и традициями

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские дети в июле прошли оздоровление в Беларуси, белорусские ребята побывали в Китае. Программа обменов предусмотрена белорусско-китайским межправительственным соглашением на 2019-2020 годы, рассказали БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

В соответствии с соглашением с 12 по 21 июля группа из 91 учащегося из Китая проходила оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", а также участвовала в спортивной и культурной программах, знакомилась с историей и системой образования страны. Были организованы вечера и костры дружбы, шоу-программы и квесты. Познакомиться с национальными традициями и культурным наследием белорусского народа, увидеть достопримечательности ребята смогли во время экскурсионных программ в Мирский и Несвижский замки, Минск.

В это же время, с 12 по 22 июля, группа белорусских школьников побывала в Китайской Народной Республике. Программа летнего лагеря для белорусских ребят в Китае также была очень увлекательной, насыщенной и предусматривала посещение трех городов - Пекина, Харбина и Даляня. На церемонии открытия летнего лагеря в Пекине ребят приветствовал начальник отдела стран Европы и Центральной Азии департамента международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР Лю Цзяньци. Второй секретарь посольства Беларуси в Китае Вероника Тимкина подчеркнула, что организация обменами между школьниками будет способствовать дальнейшему укреплению белорусско-китайской дружбы.

Одним из самых впечатляющих моментов стала экскурсия на Великую Китайскую стену, увидеть которую мечтали многие школьники. В парке Ихэюань ребята прогулялись по любимым тропам китайских императоров. Они познакомились и с олимпийским объектом - национальным стадионом "Птичье гнездо" и национальным плавательным комплексом "Водный куб", которые особенно великолепны в вечернее время. Большие впечатления у школьников остались от посещения таких достопримечательностей, как самая большая площадь в мире Тяньаньмэнь, а также прекрасный Храм Неба. Юные белорусы рукоплескали в Красном театре на шоу-спектакле "Легенда о Кунг-фу".

Более детально познакомиться с тысячелетней историей развития Китая они смогли в музейном комплексе "Памятник тысячелетия", где в том числе прошлись по дороге из бронзы, на которой отмечены важные события из истории Китая за последние годы. Кроме этого, они побывали в Интерактивном музее астрономии, а также на мастер-классах по традиционному китайскому искусству.

Следующим пунктом программы стал город Далянь, с которым у нашей страны хорошие образовательные контакты. Белорусских гостей ждали в Даляньском технологическом университете, где после ознакомительной экскурсии ребята посетили акустическую лабораторию вуза и пообщались с китайскими студентами. Во время разнообразных мероприятий и экскурсий юные гости окунулись в атмосферу богатой китайской культуры.

В городе Харбин прошла встреча со студентами Хэйлунцзянского университета, на которой ребята презентовали Беларусь, ее культуру и традиции. В программе было знакомство с культурой и традициями этого региона, а на одной из экскурсий они побывали в питомнике амурских тигров, созданном для сохранения популяции этих животных. Колорит национальной культуры и природы, исторические памятники, общение с китайской молодежью - все это оставило неизгладимые впечатления у белорусских ребят.

Сотрудничество и обмены в сфере образования стали одним из важных направлений широкого спектра белорусско-китайского сотрудничества.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае