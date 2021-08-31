Программы по развитию интеграции могут подписать на союзном Совмине - Семашко

31 августа, Воронеж /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Программы по развитию белорусско-российской интеграции могут подписать на ближайшем союзном Совмине. Об этом сказал журналистам во время рабочей поездки в Воронеж посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"9 сентября в Москве встретятся президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин. После этой встречи на союзном Совмине могут быть подписаны программы по развитию интеграции", - сказал Владимир Семашко.

Он добавил, что заседание Совета Министров Союзного государства может пройти уже 10 сентября.-0-